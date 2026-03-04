Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Condo

Wynajem długoterminowy kondominium w Khan Boeng Keng Kang, Kambodża

Condo Usuwać
Wyczyść
142 obiekty total found
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 8
Doświadcz współczesnego miasta mieszkającego w samym sercu BKK1 z tym stylowym i w pełni ume…
$1,550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Znajduje się w BKK1, ten stylowy apartament 2-sypialnia, 2-łazienka oferuje około 90- 96m2 n…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 25
Ta nieruchomość jest nowoczesnym minimalistycznym designem stylu mieszkania przez renomowane…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 7
Ten 1 Sypialnia apartament jest strategicznie położony w samym sercu BKK1, otoczony różnorod…
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Piętro 7
Ten 1-sypialnia, 2-łazienka apartament oferuje 60m2 komfortowej przestrzeni mieszkalnej w sa…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten trzypokojowy apartament znajduje się w Boeng Keng Kang Ti Bei wzdłuż Monivong Boulevard,…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Doświadcz luksusu życia w tym oszałamiającym rogu jednostki w sercu Khan Boeung Keng Kang 1 …
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ciesz się nowoczesnym mieszkaniem w tym w pełni umeblowane 1-pokojowe mieszkanie znajduje si…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten przestronny apartament w BKK1 oferuje hojny układ 92 m2 z dobrze zaprojektowanym miejsce…
$950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten w pełni umeblowany apartament z jedną sypialnią znajduje się w Beung Keng Kang 3, oferuj…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 41
Ten w pełni umeblowany apartament 2-sypialnia, 1-łazienka oferuje 58 m ² nowoczesnej przestr…
$950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten przestronny apartament z jedną sypialnią znajduje się w dzielnicy BKK i oferuje nowoczes…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Doświadcz nowoczesnego miasta mieszkającego w tym stylowym apartamencie w pobliżu Mao Tse To…
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Wszystkie jednostki są czyste, dobrze utrzymane i starannie przygotowane do natychmiastowego…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3
Ten przestronny apartament 1 Sypialnia jest teraz dostępny do wynajęcia w tętniącej życiem d…
$1,150
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten 1- sypialnia, 1- łazienka oferuje starannie zaprojektowane 51 m2 powierzchni mieszkalnej…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Żyj w stylu i komforcie z tym pięknie zaprojektowany apartament z dwoma sypialniami, oferują…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Położony w samym sercu BKK1, ten elegancki apartament 3- sypialnia, 3- łazienka oferuje 167m…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten apartament oferuje 35m2 komfortowej przestrzeni mieszkalnej w samym sercu BKK1. Cena wyn…
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten dobrze zaprojektowany apartament wyposażony jest w jedno łóżko king-size, jedną łazienkę…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten luksusowy 3-sypialnia, 2-łazienka apartament rozciąga się 120 m2 i znajduje się na wysok…
$3,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 8
Położony w centralnej i wygodnej okolicy BKK1, ten 1-sypialnia, 1-łazienka apartament oferuj…
$950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Wejdź do ekskluzywnego miasta mieszkającego z tym przestronnym apartamentem z jedną sypialni…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 13
Znajduje się w pożądanej dzielnicy Boeung Keng Kang 1, to 1-pokojowe mieszkanie oferuje komf…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 9
Odkryj ten pięknie zaprojektowany apartament z dwoma sypialniami w tętniącym życiem sercu BK…
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Tomnop Teuk, Kambodża
Condo
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6
Odkryj tętniące życiem miasto mieszkające w tym zachwycającym 1- łóżko, 1- apartament do wyn…
$200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Ten nowoczesny apartament oferuje inteligentny i funkcjonalny układ z jedną sypialnią plus j…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 244 m²
Doświadcz wyrafinowanego miasta mieszkającego z tym przestronnym 3-pokojowym apartamentem po…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten w pełni umeblowany 1 + 1 sypialnia, 1 apartament łazienkowy oferuje 52m2 komfortowej prz…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Ten przestronny apartament z 3 sypialniami, 3 łazienkami oferuje powierzchnię 148 m ² i jest…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się