Mieszkanie w nowym budynku Time Square 9

Phnom Penh, Kambodża
$147,200
ID: 35104
Data aktualizacji: 8.04.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    36

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Time Square 9 - Zainspirowana Luksusowa Wieża w BKK1, Phnom Penh 🏙✨

Time Square 9 to zabytkowy budynek mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy BKK1 Phnom Penh w Kambodży.

Zainspirowany elegancją ery Wielkiego Gatsby projekt odzwierciedla design Art Deco, wyrafinowane szczegóły i poczucie wyłączności.

36-piętrowa wieża premium, umieszczona w samym sercu stolicy, otoczona ambasadami, centrami handlowymi i usługami high-end.

🏡 O projekcie

Time Square 9 wprowadza koncepcję Hotel- Style Living, łącząc komfort mieszkalny z usług premium.

• luksusowe apartamenty mieszkalne
• ograniczona liczba jednostek → zwiększona prywatność
• panoramiczne widoki na miasto
• podpis inspirowany Gatsby- design

Zaprojektowany dla nabywców premium i rezydentów międzynarodowych.

🌴 Udogodnienia i styl życia

Mieszkańcy cieszą się pełnym stylem życia:

🏊 pula nieskończoności z widokiem na linie
🍸 barek nieba
🌇 powierzchnia dachu
🏋️ nowoczesne centrum fitness

Infrastruktura jest zaprojektowana do prawdziwego codziennego życia, nie tylko prezentacji.

📍 Lokalizacja - BKK1 (Centrum miasta)

Położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Phnom Penh:

📍 300 m do pomnika niepodległości
🏛 Royal Palace & Riverside w odległości spaceru
🎰 Kasyno NagaWorld
🍽 restauracje, butiki i miejsca stylu życia
🏢 29 ambasad i organizacji międzynarodowych

BKK1 jest biznesem, dyplomatycznym i centrum życia miasta.

💼 Najważniejsze punkty inwestycji

Time Square 9 oferuje silny potencjał inwestycyjny:

📈 wysoki popyt na wynajem (emigrantów, dyplomatów, specjalistów od biznesu)
📊 Potencjał wzrostu cen wynikający z ograniczonej podaży gruntów
💰 począwszy od 1,600 USD / m2 (średnia rynkowa 2,500- 3,500 USD / m2)
🏷 Własność Freehold (warstwa tytuł dla cudzoziemców)

🏗 Deweloper Track Record

Projekt Time Square (od 2014):

✔ 100% wskaźnik ukończenia projektu
✔ wcześniejsze wyniki dostawy
✔ spójna jakość konstrukcji

💳 Plan płatności

• 20% zaliczki
• 40% raty w ciągu 40 miesięcy
• 40% po ukończeniu lub do 10-letniego finansowania (10% odsetek)

🎯 Oferta specjalna

🔥 10% + 4% zniżki
(dla wybranych typów jednostek G- H- I- J, 1BR ~ 75 m2)

Time Square 9 stanowi unikalną mieszankę statusu, projektu i możliwości inwestycyjnych w sercu Phnom Penh. ✨

Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Pnompen kvartiry s dohodom v
Phnom Penh, Kambodża
od
$90,685
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodża
od
$43,000
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$50,000
Zespół mieszkaniowy Time Square 7 – Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Cena na żądanie
Apartamentowiec Time
Sihanoukville, Kambodża
od
$43,197
VAT
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Zespół mieszkaniowy Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodża
od
$43,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 39
Jeden z największych w skali nowych projektów Megakim World Corp Ltd pod marką Time Square, wiodący deweloper Kambodży, w najbardziej obiecującym nadmorskim mieście, Sihanoukville. Jest to nie tylko kompleks mieszkaniowy, ale nowy symbol statusu, technologii i rentownych inwestycji w rozwija…
Deweloper
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Time Square 7
Zespół mieszkaniowy Time Square 7
Zespół mieszkaniowy Time Square 7
Zespół mieszkaniowy Time Square 7
Zespół mieszkaniowy Time Square 7
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Time Square 7
Zespół mieszkaniowy Time Square 7
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
od
$83,565
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 47
Powierzchnia 60–100 m²
2 obiekty nieruchomości 2
INFORMACJE OGÓLNE • 95% sprzedanego projektu • Tymczasowe rabaty dodatkowe do cenyRzadkie pozostałości mieszkań w Time Square 7 - jednym z najbardziej prestiżowych wieżowców dzielnicy Toul Kork.Gdy płynne partie kończą się szybciej niż rynek ma czas na reakcję.-Kluczowe zalety:Prawie sprzeda…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0
83,565
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
139,594
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Zespół mieszkaniowy V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Kambodża
od
$57,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 39
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
