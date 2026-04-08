Mieszkanie w nowym budynku Time Square 9

Time Square 9 - Zainspirowana Luksusowa Wieża w BKK1, Phnom Penh 🏙✨
Time Square 9 to zabytkowy budynek mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy BKK1 Phnom Penh w Kambodży.
Zainspirowany elegancją ery Wielkiego Gatsby projekt odzwierciedla design Art Deco, wyrafinowane szczegóły i poczucie wyłączności.
36-piętrowa wieża premium, umieszczona w samym sercu stolicy, otoczona ambasadami, centrami handlowymi i usługami high-end.
🏡 O projekcie
Time Square 9 wprowadza koncepcję Hotel- Style Living, łącząc komfort mieszkalny z usług premium.
• luksusowe apartamenty mieszkalne
• ograniczona liczba jednostek → zwiększona prywatność
• panoramiczne widoki na miasto
• podpis inspirowany Gatsby- design
Zaprojektowany dla nabywców premium i rezydentów międzynarodowych.
🌴 Udogodnienia i styl życia
Mieszkańcy cieszą się pełnym stylem życia:
🏊 pula nieskończoności z widokiem na linie
🍸 barek nieba
🌇 powierzchnia dachu
🏋️ nowoczesne centrum fitness
Infrastruktura jest zaprojektowana do prawdziwego codziennego życia, nie tylko prezentacji.
📍 Lokalizacja - BKK1 (Centrum miasta)
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Phnom Penh:
📍 300 m do pomnika niepodległości
🏛 Royal Palace & Riverside w odległości spaceru
🎰 Kasyno NagaWorld
🍽 restauracje, butiki i miejsca stylu życia
🏢 29 ambasad i organizacji międzynarodowych
BKK1 jest biznesem, dyplomatycznym i centrum życia miasta.
💼 Najważniejsze punkty inwestycji
Time Square 9 oferuje silny potencjał inwestycyjny:
📈 wysoki popyt na wynajem (emigrantów, dyplomatów, specjalistów od biznesu)
📊 Potencjał wzrostu cen wynikający z ograniczonej podaży gruntów
💰 począwszy od 1,600 USD / m2 (średnia rynkowa 2,500- 3,500 USD / m2)
🏷 Własność Freehold (warstwa tytuł dla cudzoziemców)
🏗 Deweloper Track Record
Projekt Time Square (od 2014):
✔ 100% wskaźnik ukończenia projektu
✔ wcześniejsze wyniki dostawy
✔ spójna jakość konstrukcji
💳 Plan płatności
• 20% zaliczki
• 40% raty w ciągu 40 miesięcy
• 40% po ukończeniu lub do 10-letniego finansowania (10% odsetek)
🎯 Oferta specjalna
🔥 10% + 4% zniżki
(dla wybranych typów jednostek G- H- I- J, 1BR ~ 75 m2)
Time Square 9 stanowi unikalną mieszankę statusu, projektu i możliwości inwestycyjnych w sercu Phnom Penh. ✨