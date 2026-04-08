Mieszkanie w nowym budynku Time Square 9

Time Square 9 - Zainspirowana Luksusowa Wieża w BKK1, Phnom Penh 🏙✨

Time Square 9 to zabytkowy budynek mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy BKK1 Phnom Penh w Kambodży.

Zainspirowany elegancją ery Wielkiego Gatsby projekt odzwierciedla design Art Deco, wyrafinowane szczegóły i poczucie wyłączności.

36-piętrowa wieża premium, umieszczona w samym sercu stolicy, otoczona ambasadami, centrami handlowymi i usługami high-end.

🏡 O projekcie

Time Square 9 wprowadza koncepcję Hotel- Style Living, łącząc komfort mieszkalny z usług premium.

• luksusowe apartamenty mieszkalne

• ograniczona liczba jednostek → zwiększona prywatność

• panoramiczne widoki na miasto

• podpis inspirowany Gatsby- design

Zaprojektowany dla nabywców premium i rezydentów międzynarodowych.

🌴 Udogodnienia i styl życia

Mieszkańcy cieszą się pełnym stylem życia:

🏊 pula nieskończoności z widokiem na linie

🍸 barek nieba

🌇 powierzchnia dachu

🏋️ nowoczesne centrum fitness

Infrastruktura jest zaprojektowana do prawdziwego codziennego życia, nie tylko prezentacji.

📍 Lokalizacja - BKK1 (Centrum miasta)

Położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Phnom Penh:

📍 300 m do pomnika niepodległości

🏛 Royal Palace & Riverside w odległości spaceru

🎰 Kasyno NagaWorld

🍽 restauracje, butiki i miejsca stylu życia

🏢 29 ambasad i organizacji międzynarodowych

BKK1 jest biznesem, dyplomatycznym i centrum życia miasta.

💼 Najważniejsze punkty inwestycji

Time Square 9 oferuje silny potencjał inwestycyjny:

📈 wysoki popyt na wynajem (emigrantów, dyplomatów, specjalistów od biznesu)

📊 Potencjał wzrostu cen wynikający z ograniczonej podaży gruntów

💰 począwszy od 1,600 USD / m2 (średnia rynkowa 2,500- 3,500 USD / m2)

🏷 Własność Freehold (warstwa tytuł dla cudzoziemców)

🏗 Deweloper Track Record

Projekt Time Square (od 2014):

✔ 100% wskaźnik ukończenia projektu

✔ wcześniejsze wyniki dostawy

✔ spójna jakość konstrukcji

💳 Plan płatności

• 20% zaliczki

• 40% raty w ciągu 40 miesięcy

• 40% po ukończeniu lub do 10-letniego finansowania (10% odsetek)

🎯 Oferta specjalna

🔥 10% + 4% zniżki

(dla wybranych typów jednostek G- H- I- J, 1BR ~ 75 m2)

Time Square 9 stanowi unikalną mieszankę statusu, projektu i możliwości inwestycyjnych w sercu Phnom Penh. ✨