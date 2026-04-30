  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Sen Sok
  Kompleks mieszkalny Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Kompleks mieszkalny Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
od
$56,700
BTC
0.6744352
ETH
35.3500330
USDT
56 058.4114806
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
Zostawić wniosek
ID: 35230
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.04.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh
  • Miasteczko
    Khan Sen Sok
  • Wioska
    Sangkat Phnom Penh Thmei
  • Adres
    Street 1974

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Zamek Czasu 11 - BKK3 XI124; Phnom Penh XI124; Kambodża.

Apartamenty 1 + 1 w zamku czasowym 11 (TS 11): od 86.400 USD z 10% zniżką.

TS11: Rozpoczęcie sprzedaży sztandarowego drapacza chmur w BKK3 - inwestowanie z zyskiem wcześniej!

Odkryj nowy standard życia w samym sercu stolicy - Zamek Czasu 11 (TS 11) przez Megakim World Corporation. Nowoczesny wieżowiec mieszkalny w dynamicznej dzielnicy BKK3 łączy lokalną kulturę i międzynarodowy styl życia. Zaangażować się w projekt na najbardziej korzystnym etapie!

Dlaczego powinieneś wybrać TS11?

  • Ulubiona lokalizacja: BKK3 znajduje się obok prestiżowego BKK1, ale oferuje bardziej atrakcyjne ceny - 1 apartament w BKK1 XXX2 apartamenty w BKK3.
  • Wysoki potencjał inwestycyjny: stabilny popyt na czynsz, ograniczona podaż, perspektywa wzrostu wartości.
  • Atrakcyjność dla emigrantów: środowisko międzynarodowe, rozwinięta infrastruktura.
  • Komfort dla życia: połączenie lokalnej atmosfery i globalnych standardów.

Lokalizacja.

Adres: Street 113, BKK3 (near Street 390).
W pobliżu kompleksu:

  • Międzynarodowe restauracje
  • Boutique cafe
  • Apartamenty i hotel
  • Strefy biznesowe i handlowe.

Zamek czasowy 11 (TS 11)

  • Podłogi: 39 pięter
  • Liczba apartamentów: 390
  • Parking: 2- 6 pięter
  • Powierzchnia: 828 m2
  • Programista: Megakim World Corporation

Koncepcja architektoniczna

Zamek Czasu 11 (TS 11) jest współczesnym architektonicznym akcentem BKK3. Wieża łączy ścisłą geometrię i miękką formę. Fasada wykonana jest w postaci "drugiej skóry" z okrągłych perforowanych elementów o różnych średnicach:
Exclusive Rooftop Zone Time Castle

Dla mieszkańców, unikalny obszar dachu z:

  • Sky Pool (basen panoramiczny na 39 piętrze, który prowadzi do Sky Bridge)
  • Sky Gym
  • Sky Lounge
  • Sky Yard
  • Kid 's Room
  • Pool Lounge
  • Pokład wyspy

Typy apartamentów (7- 39 pięter) w zamku czasowym 11 (TS 11)

Układy funkcjonalne o optymalnym stosunku powierzchni mieszkalnej (netto) i całkowitej (brutto):
1 sypialnia:

  • D Typ: 38 m2 (brutto) 124; 28 m2 (netto) - sprzedane!
  • C Typ: 45 m2 (brutto) 124; 33 m2 (netto) - najbardziej płynny wariant pod względem powierzchni i bilansu kosztów
  • B Typ: 50 m2 (brutto) 124; 36 m2 (netto) - więcej miejsca i większa kontrola wynajmu

2 sypialnie:
2 Łóżko: 75 m2 (Gross) 124; 56 m2 (Net) - wygodny format dla rodzin lub długoterminowy wynajem dla emigrantów.

Czas Zamek 11 Atrakcja inwestycyjna (TS 11)

  • Wysokie zapotrzebowanie na wynajem na obszarze
  • Ograniczone dostawy mieszkań podobnej klasy
  • Rosnący obszar z perspektywą zwiększenia wartości nieruchomości
  • Atrakcyjność dla najemców zagranicznych

Warunki płatności: wygodna rata

Elastyczny harmonogram płatności pozwala wygodnie rozprowadzić obciążenie aż do zakończenia budowy:

  • Rezerwacja - 500 USD
  • Płatność zaliczkowa - 20%
  • Kolejne płatności - 6% co sześć miesięcy (7 płatności)
  • Płatność końcowa - 38% przy otrzymywaniu kluczy (w domu gotowym)

Zarezerwuj apartament w Time Castle 11 (TS 11)

Zamek Czasu 11 (TS 11) jest równowagą pomiędzy ceną, lokalizacją i statusem. Idealny wybór do życia i inwestowania w sercu stolicy.

Zadzwoń lub napisz do nas teraz - pomożemy Ci wybrać najlepszą opcję dla apartamentów i powiedzieć Ci więcej o warunkach zakupu!
Również na sprzedaż jest duży wybór nieruchomości dla krajów inwestycyjnych - Malediwy, Turcja, Batumi, Zanzibar, Tajlandia, Bali pod kierownictwem operatorów hoteli Radisson & Windham!

Lokalizacja na mapie

Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
od
$88,992
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 36
Powierzchnia 40–60 m²
3 obiekty nieruchomości 3
🌆 Time Square 9 Premium Apartamenty w centrum Phnom Penh - Początek sprzedaży WkrótceJeden z najbardziej oczekiwanych projektów w prestiżowej dzielnicy BKK1💎 Rzadka okazja do wcześniejszego wejścia do projektu📈 Wysoki potencjał inwestycyjny📍 Lokalizacja 1 w stolicy Kambodży🌍 Nadaje się dla c…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0 – 60.0
68,000 – 97,974
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Zespół mieszkaniowy Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Phnom Penh, Kambodża
od
$98,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 67
Wieża jest przyszłym symbolem wysokości BKK167 pięter • 296 m • Phnom PenhProjekt, który nie ma analogów w Kambodży.To nie tylko mieszkanie.Ten zabytkowy wieżowiec znajduje się prawie 300 metrów w najbardziej prestiżowej części stolicy - BKK1.Architektura na poziomie międzynarodowym, japońsk…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$50,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 40
Lokalizacja:Znajduje się na 410 Street, obok rynku rosyjskiego i Mao Tse Tong Boulevard.Architektura:50-piętrowe arcydzieło, łączące nowoczesny design i funkcjonalność.Wyposażenie:Wszystko jest zaprojektowane, aby poprawić swoje codzienne życie.Ceny:Niedrogi luksus - wysokiej jakości przestr…
Deweloper
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się