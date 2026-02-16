  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Daun Penh
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Khan Daun Penh, Kambodża

Phnom Penh
7
Khaet Preah Sihanouk
4
Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Zespół mieszkaniowy Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Zespół mieszkaniowy Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Zespół mieszkaniowy Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Zespół mieszkaniowy Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Zespół mieszkaniowy Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Khan Daun Penh, Kambodża
od
$130,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 45
Powierzchnia 111–270 m²
2 obiekty nieruchomości 2
🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) - Poziom 5 RR w sercu Phnom PenhApartament Premium w jednym z najbardziej prestiżowych projektów stolicy Kambodży.45- piętrowy hotel i wieżowiec mieszkalny klasy międzynarodowej w legendarnej dzielnicy BKK1.To nie tylko nieruchomości.To jest adres, który tw…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
110.8
325,248
Mieszkanie 3 pokoi
270.0
1,15M
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się