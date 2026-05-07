O deweloperze

W 2013 r. na rynku budowlanym Białorusi pojawiło się kolejne przedsiębiorstwo - LLC "YurStroyMash". Firma specjalizuje się w budynkach mieszkalnych średnich pięter (5 pięter), a także buduje wielopiętrowe (9- 10 pięter) budynki mieszkalne.

Kompleksy mieszkalne firmy YurStroyMash są optymalnym połączeniem ceny i jakości europejskiej.

Przy wyborze stron do rozwoju, YurStroyMash bierze pod uwagę kilka czynników:

sytuacja ekologiczna (niektóre kompleksy mieszkalne są budowane w malowniczych miejscach w pobliżu stref leśnych);

- bliskość infrastruktury (szkoły, przedszkola, centra handlowe w odległości spaceru);

- dobra dostępność transportu.

Wśród zrealizowanych projektów LLC "YurStroyMash" w Mogilewie - w prestiżowych centrach znajduje się nieruchomość.

Większość nowych budynków "YurStroyMash" należy do segmentu "Comfort". Firma budowlana wykorzystuje sprawdzoną od lat technologię cegieł, ściany są izolowane wełną mineralną (140 mm). W budowie LLC "YurStroyMash" aktywnie wykorzystuje nowoczesne technologie: trzykomorowe okna i włoskie ogrzewacze są instalowane w kompleksach mieszkalnych, stosuje się ulepszony tynk, stosuje się regulatory ciepła. Wszystkie apartamenty są przestronne, z przemyślanym układem. Deweloper "YurStroyMash" już na etapie budowy próbuje zminimalizować dalsze koszty płatności za usługi użyteczności publicznej.