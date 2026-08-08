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ЗАО "АЛЬТЕРНАТИВА Брест"

Białoruś, Brześć
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
6 lat 2 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
a-brest.by/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
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O agencji

Planujesz się przeprowadzić? Jesteśmy gotowi ci pomóc! Obecnie bardzo trudno znaleźć naprawdę dobrą nieruchomość, która spełni wszystkie podane wymagania. Często, ze względu na brak doświadczenia w nieruchomościach, można przegapić wartościowe opcje mieszkaniowe i być zadowoleni z optymalnych opcji. Organizujemy przeprowadzki z jakiejkolwiek części Białorusi do Brestu i krajów sąsiednich. Zapewnimy wszelkie odpowiednie wsparcie przy zakupie mieszkań, domów, willi i nieruchomości komercyjnych. W naszej firmie klienci zobaczą komfortowe apartamenty po przystępnych cenach, przytulne domy w mieście i na wsi, a także nowoczesną przestrzeń biurową. Pracując z naszą agencją, nie musisz się martwić o wybór nieruchomości. Nasi doświadczeni profesjonaliści szybko wybiorą najlepszą opcję. Skontaktuj się z agencją nieruchomości ALTERNATIVE Brest, a wkrótce spełnią się twoje marzenia. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.a- brest.by. Służymy twojemu pocieszeniu!

Usługi

Nasza struktura Apartment Department to imponująca baza danych apartamentów, darmowe doradztwo przedsprzedaży, wycena nieruchomości, praca klienta i kompilacja opcji wymiany. Wydział Land specjalizuje się w sprzedaży i rejestracji gruntów, domów prywatnych, domków, domów ogrodowych i domów letnich, wariantów kompilacji i porad dla potencjalnych klientów. Dział akcji niemieszkaniowych oferuje pełen zakres usług transakcyjnych, komercyjnych leasingu nieruchomości.

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