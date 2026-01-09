Центр международной недвижимости Моя 7Я

O agencji

"International Real Estate Center Moya 7Ya" jest niezbędnym asystentem w rozległym świecie nieruchomości! Nasza agencja działa równie skutecznie z wtórnymi właściwościami rynku (wysoko wykwalifikowany wtórny dział mieszkaniowy czeka na Ciebie!), a z nowymi budynkami (nasi menedżerowie ze 100% pokryciem wszystkich podstawowych ofert mieszkaniowych szybko wybiorą dla Ciebie najlepszą opcję).

Zapewniamy kompleksową pomoc kwalifikacyjną w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości. Nasz młody zespół profesjonalistów z płonącymi oczami i już zdobyte cenne doświadczenie chętnie podejmie rozwiązanie problemu mieszkaniowego dowolnej złożoności - czy to opłacalna sprzedaż mieszkania lub szybkie poszukiwanie odpowiedniej opcji wśród wszystkich nowych budynków w Mińsku.

Wielu naszych specjalistów wcześniej pracowało w dużych agencjach, a wspólna, zdrowa ambicja pozwoliła nam zjednoczyć się w jeden blisko-dzielny zespół "International Real Estate Center Moya 7Ya", którego zasadą jest niestrudzone pragnienie poprawy siebie i być jak najbardziej przydatnym dla Ciebie.

Nasze umiejętności sprzedaży, znajomość rynku nieruchomości, znajomość prawa w połączeniu z utrwaloną bazą danych nieruchomości pozwolą Ci uzyskać wszystko do maksimum: porady prawnej, szeroki wybór mieszkań w Mińsku i przedmieściach od niezawodnych deweloperów, szybka i opłacalna sprzedaż prawie każdej nieruchomości na rynku wtórnym, poszukiwanie odpowiedniego mieszkania w naszej bazie danych i wiele więcej.

Nasi specjaliści są bardzo mobilni i zawsze są w kontakcie z Tobą - możesz otrzymywać informacje w dogodnym czasie w dowolny sposób wygodny dla Ciebie. "International Real Estate Center My 7Ya" jest zawsze gotowy, aby zapewnić Państwu swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie - i można łatwo powierzyć nieruchomości!

LLC Międzynarodowe Centrum Nieruchomości Moya 7Ya

Licencja: 02240 / 484 wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Białorusi w dniu 18.05.2024 r.

Świadectwo ubezpieczenia: BR nr 0004694

UNP: 193750826