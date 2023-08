Twoje szczęście zaczyna się od nas! Ustanawiamy nowe standardy zakupu i sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym Białorusi! Naszym głównym priorytetem jest zapewnienie klientowi pełnego zakresu usług związanych z zakupem nieruchomości. Nie tylko sprzedajemy metry kwadratowe, oferujemy opiekę jako usługę: od wyboru najlepszej opcji nieruchomości, pomocy w pozyskiwaniu pożyczek, pełne wsparcie prawne transakcji na pomoc w rozliczeniu.

Na wszystkich etapach klient jest otoczony uwagą profesjonalistów najwyższego poziomu — najlepsi eksperci rynku nieruchomości z dużym doświadczeniem zawodowym tworzą zespół RieltKafe. Oferujemy tylko to, co jest naprawdę niezbędne do udanej transakcji i wygody klienta. Nic nieprzydatnego! Zamów bezpłatną konsultację w domu i upewnij się, że naprawdę wprowadzamy w życie nowe podejście do usługi. RealtKafe to usługa dla Ciebie: opłacalna, zrozumiała i uczciwa.