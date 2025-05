ООО "ЕвентеБай"

O agencji

Zwiększ poziom swoich spotkań biznesowych z naszym reprezentacyjnym hali, znajduje się na 19 piętrze najwyższego centrum biznesowego Royal Plaza w Mińsku, w samym sercu dzielnicy Nemiga! Jest to idealne miejsce na negocjacje z partnerami, szkolenia, seminaria, konferencje, klasy mistrzowskie i spotkania.



Nasza sala oferuje wszystkie niezbędne udogodnienia: możliwość pokazania wideo i podłączenia sprzętu. Cena wynajmu obejmuje WI- FI, nowoczesny telewizor, laptop, flipchart i butelkowanej wody, co szybkie i wygodne przygotowanie. Aby utrzymać wysoką wydajność, możemy również zorganizować przerwę na kawę tak, że ty i twoi goście mogą odpocząć i naładować.



Ponadto hala wyposażona jest w dodatkowy system klimatyzacji, który zapewnia wygodną atmosferę nawet w najgorętsze dni. W Twoich rękach jest możliwość stworzenia idealnego środowiska dla udanych negocjacji i skutecznej interakcji.



Nie przegap okazji do organizowania imprez na najwyższym poziomie - zarezerwuj naszą salę dzisiaj i otwórz nowe horyzonty dla Twojej firmy!