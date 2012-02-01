  1. Realting.com
Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Białoruś, Mińsk
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
7 lat 9 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
www.t-s.by/
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Założona w 1996 roku, The Your Capital Group jest liderem rynku nieruchomości i świadczy kompleksowe usługi we wszystkich swoich segmentach. W naszym zespole pracuje ponad 250 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Odpowiedzialność, uczciwość i uczciwość prawna to główne podstawy naszej pracy. Stała technologia i rozwój usług, kontrola jakości i wysoki profesjonalizm naszych pracowników pomagają nam wypełnić naszą pracę w dobrej wierze i być tak pomocne dla naszych klientów, jak to możliwe. Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę. Gwarantujemy dostarczanie naszym klientom produktów wysokiej jakości; nowoczesnych technologii, przyjaznych, uczciwych relacji i nowych możliwości dla naszego zespołu; europejskich standardów rynku nieruchomości; oraz odpowiedzialności i ochrony społeczeństwa. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do stania się jednym z przywódców nowej gospodarki tego kraju.

Usługi

Twoja Grupa Kapitałowa działa we wszystkich segmentach rynku nieruchomości i oferuje pełen zakres usług: zakup i sprzedaż, wynajem, usługi konsultingowe dla nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Doświadczenie, profesjonalizm i nowoczesne technologie są gwarancją naszego sukcesu.

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 06:13
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Poniedziałek
09:00 - 20:00
Wtorek
09:00 - 20:00
Środa
09:00 - 20:00
Czwartek
09:00 - 20:00
Piątek
09:00 - 22:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
