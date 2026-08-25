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Wille na sprzedaż w Wiedeń, Austria

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2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Wiedeń, Austria
Willa 5 pokojów
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszkalnych 13. dzielnicy w…
$1,74M
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Willa w Wiedeń, Austria
Willa
Wiedeń, Austria
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 468 m²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18M
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Parametry nieruchomości w Wiedeń, Austria

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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