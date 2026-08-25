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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Wiedeń, Austria

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1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 215 m² w Wiedeń, Austria
Nieruchomości inwestycyjne 215 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 215 m²
Po dziesięcioleciach posiadania rodziny, ten wielorodzinny dom w potrzebie renowacji jest sp…
$580 659
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