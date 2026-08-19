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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Styria, Austria

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Graz
27
40 obiektów total found
Dom w Seiersberg Pirka, Austria
Dom
Seiersberg Pirka, Austria
Inwestorzy strzeżcie się! Atrakcyjny pakiet apartamentowy w Graz Dobrze połączone w Seiersb…
$1,15M
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Mieszkanie w Graz, Austria
Mieszkanie
Graz, Austria
Powierzchnia 131 m²
Dzielnica biznesowa znajduje się w ruchliwej lokalizacji w Gries, Graz. Dzięki wysokiej częs…
$138,990
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Piętro 4
Apartament znajduje się w Körösiestraße w popularnej dzielnicy Geidorf. Lokalizacja ta oferu…
$180,686
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DD CO DEDD CO DE
Dom w Seiersberg Pirka, Austria
Dom
Seiersberg Pirka, Austria
Inwestorzy obserwowani! Atrakcyjny pakiet apartamentowy w Graz Dobrze połączone w Seiersber…
$2,19M
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Mieszkanie w Edelschrott, Austria
Mieszkanie
Edelschrott, Austria
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w Modriach, 8583 Modriach, znajduje się w idyllicznej styrii, otoczony delikatnymi wzgór…
$518,911
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Mieszkanie w Fischbach, Austria
Mieszkanie
Fischbach, Austria
Powierzchnia 600 m²
Idylliczne miejsce otoczone lasami. Miejsce było kilkakrotnie uznawane za najpiękniejszą gór…
$754,151
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Feldkirchen bei Graz, Austria
Dom 4 pokoi
Feldkirchen bei Graz, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia mieszkalna: 94,00 m ² Powierzchnia działki 160,00 m ² Powierzchnia tarasu: 21 m…
$269,698
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Modern 2-room apartment in an excellent location.
$266,373
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Penthouse w Scheifling, Austria
Penthouse
Scheifling, Austria
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
This representative lifestyle penthouse apartment in a completely renovated and expanded res…
$771,600
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Dom w Graz, Austria
Dom
Graz, Austria
DieabsolutbesteLagevonGrazamFußedesRuckerlberg,mitPanoramablickineinerneuenelegantenWohngege…
$534,055
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Dom 5 pokojów w Feldkirchen bei Graz, Austria
Dom 5 pokojów
Feldkirchen bei Graz, Austria
Pokoje 5
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Kamienica w zielonym sercu Austrii -   Styria.     Powierzchnia mieszkalna 102,2 m Terassa 1…
$366,200
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Dom 5 pokojów w Feldkirchen bei Graz, Austria
Dom 5 pokojów
Feldkirchen bei Graz, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
В Премштетене / Бирбауме появляется новый проект: В Premst ä tten стротся 19 солнечных домв …
$304,837
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 7
Życie i inwestycje w Austrii to życie i współpraca z gospodarczo rozwiniętym krajem, w który…
$110,355
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Dom 7 pokojów w Graz, Austria
Dom 7 pokojów
Graz, Austria
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
$1,96M
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Inwestycje w nieruchomości w dzisiejszych realiach pozostają jednym z najbardziej dochodowyc…
$151,825
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Dom 5 pokojów w Graz, Austria
Dom 5 pokojów
Graz, Austria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 296 m²
Liczba kondygnacji 2
Jak za kamienną ścianą! Inwestycje w nieruchomości są najbardziej niezawodną inwestycją! Zai…
$442,353
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Jakikolwiek kryzys na świecie Austria zawsze pozostaje krajem stabilnym ekonomicznie! Graz j…
$119,460
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Mieszkanie 1 pokój w Graz, Austria
Mieszkanie 1 pokój
Graz, Austria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Apartment for sale as an investment with the right to reside.
$323,348
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Mieszkanie 4 pokoi w Feldkirchen bei Graz, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Feldkirchen bei Graz, Austria
Pokoje 4
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 3
Rozpoczęcie budowy: maj 2020 r. Dostawa obiektu: spodziewana na koniec 2022 r. Cena dla inwe…
$271,354
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Mieszkanie zostało oddane do użytku w czerwcu 2018 roku i jest w bardzo dobrym stanie. Dzięk…
$717,484
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Powierzchnia 70 m²
Welcome to your new home in the beautiful city of Graz, the capital of Styria. This stunning…
$252,781
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Mieszkanie 4 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 3
W pobliżu centrum Grazu powstaje nowy kompleks mieszkaniowy. Niezależnie od tego, czy przepr…
$240,268
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Dom 4 pokoi w Feldkirchen bei Graz, Austria
Dom 4 pokoi
Feldkirchen bei Graz, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Opis obiektu Nowy projekt pojawia się w Premstetten / Birbaum: 19 słonecznych domów z tarasa…
$293,454
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1
Luksusowy apartament w prestiżowej lokalizacji / Doskonały układ / Idealny dla rodzin / Cudo…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
Absolutnie bezpieczny! Inwestycje w nieruchomości są najbardziej niezawodną inwestycją! Zain…
$308,540
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2
Inwestycje w nieruchomości w dzisiejszych realiach pozostają jednym z najbardziej dochodowyc…
$180,131
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Jakikolwiek kryzys na świecie Austria zawsze pozostaje krajem stabilnym ekonomicznie! Graz j…
$125,399
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Mieszkanie 2 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 7
Do Twojej uwagi Apartament na 7. piętrze : Powierzchnia mieszkalna 32,21 m Balkon 7,52 m …
$160,831
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Mieszkanie w Graz, Austria
Mieszkanie
Graz, Austria
Powierzchnia 785 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w pobliżu Areos Park, centrum Aten, Muzeum Archeologiczne, …
$252,540
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Mieszkanie 3 pokoi w Graz, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Graz, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Sun 3-room apartment with a kitchen near the center.
$264,067
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Typy nieruchomości w Styria.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Styria, Austria

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