Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Poysdorf, Austria

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Wilhelmsdorf, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Wilhelmsdorf, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Masz kilka samochodów, albo samochód, albo małą ciężarówkę i do tego czasu nie masz parkingu…
$181,525
