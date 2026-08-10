Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Baden
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Baden, Austria

;
1 obiekt total found
Willa w Baden, Austria
Willa
Baden, Austria
Powierzchnia 429 m²
Ta wybitna willa, wybudowana w latach 2003-2004 zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z…
$3,41M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się