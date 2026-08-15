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Mieszkania na sprzedaż w Bezirk Modling, Austria

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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Perchtoldsdorf, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Perchtoldsdorf, Austria
Pokoje 4
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2
Przestronne 4-pokojowe mieszkanie z Loggia w Ciche Perchtoldsdorf Ten hojny i wypełniony świ…
$521,969
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Mieszkanie 4 pokoi w Perchtoldsdorf, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Perchtoldsdorf, Austria
Pokoje 4
Powierzchnia 85 m²
Ten wyjątkowy apartament parter oferuje ekskluzywny komfort życia w sought- after lokalizacj…
$751,636
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Parametry nieruchomości w Bezirk Modling, Austria

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