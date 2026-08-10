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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bezirk Ganserndorf, Austria

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1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Markgrafneusiedl, Austria
Dom 6 pokojów
Markgrafneusiedl, Austria
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 430 m²
📍 Osiedlenie Baumgarten, 2282 Markgrafneusiedl Osiedle Baumgarten znajduje się w gminie Mark…
$2,65M
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Parametry nieruchomości w Bezirk Ganserndorf, Austria

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