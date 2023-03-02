insighter.by/

O agencji

Zespół konsultantów i psychologów z 20-letnim doświadczeniem zmieniającym psychologię behawioralną w narzędzie wzrostu sprzedaży nieruchomości.

Pracujemy z tym, co naprawdę napędza wybory mieszkaniowe: ukryte motywy, lęki i emocje, których nie ujawnią żadne badania ani CRM.

Nasze metody są testowane na bardzo konkurencyjnych rynkach (Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne).

Nie zastępujemy działu marketingu i sprzedaży, ale wzmocnić je poprzez wyeliminowanie konieczności wyrzucania i dać zniżki.

Wszystkie badania prowadzone są anonimowo, bez ryzyka prawnego dla reputacji firmy.

Pracujemy bez lokalizacji. Konsultacje i analizy ekspresowe są bezpłatne, bez zobowiązań.