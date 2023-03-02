insighter.by/

Zespół konsultantów i psychologów z 20-letnim doświadczeniem zmieniającym psychologię behawioralną w narzędzie wzrostu sprzedaży nieruchomości.
Pracujemy z tym, co naprawdę napędza wybory mieszkaniowe: ukryte motywy, lęki i emocje, których nie ujawnią żadne badania ani CRM.
Nasze metody są testowane na bardzo konkurencyjnych rynkach (Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne).
Nie zastępujemy działu marketingu i sprzedaży, ale wzmocnić je poprzez wyeliminowanie konieczności wyrzucania i dać zniżki.
Wszystkie badania prowadzone są anonimowo, bez ryzyka prawnego dla reputacji firmy.
Pracujemy bez lokalizacji. Konsultacje i analizy ekspresowe są bezpłatne, bez zobowiązań.
Kupno domu nie jest racjonalną decyzją. Jest kontrolowany przez emocje, lęki i portret psychologiczny konkretnego nabywcy, a układ i cena tylko uzasadnia wybór już dokonany podświadomie.
1) Przeprowadzimy analizę niedogłębną psychologicznych profili Twojej docelowej publiczności w określonym miejscu: identyfikujemy prawdziwe motywy, bariery i wyzwalacze transakcji, a następnie dostosowujemy komunikaty reklamowe i skrypty sprzedaży do psychologii kupującego.
2) Ponadto przeprowadzamy diagnostykę psychometryczną sprzedawców i uczymy ich ekspresowego typowania klientów na spotkaniu, co zmniejsza liczbę odrzutów na końcowych etapach.
Wynik nie jest osiągany przez zniżki, ale przez dokładny hit w psychologii kupującego i kompetentny wybór działu sprzedaży.