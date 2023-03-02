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Insighter.by

Białoruś,
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Company type
Company type
Firma konsultingowa
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2024
Na platformie
Na platformie
2 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
insighter.by/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Zespół konsultantów i psychologów z 20-letnim doświadczeniem zmieniającym psychologię behawioralną w narzędzie wzrostu sprzedaży nieruchomości.

Pracujemy z tym, co naprawdę napędza wybory mieszkaniowe: ukryte motywy, lęki i emocje, których nie ujawnią żadne badania ani CRM.

Nasze metody są testowane na bardzo konkurencyjnych rynkach (Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne).

Nie zastępujemy działu marketingu i sprzedaży, ale wzmocnić je poprzez wyeliminowanie konieczności wyrzucania i dać zniżki.

Wszystkie badania prowadzone są anonimowo, bez ryzyka prawnego dla reputacji firmy.

Pracujemy bez lokalizacji. Konsultacje i analizy ekspresowe są bezpłatne, bez zobowiązań.

Usługi

Kupno domu nie jest racjonalną decyzją. Jest kontrolowany przez emocje, lęki i portret psychologiczny konkretnego nabywcy, a układ i cena tylko uzasadnia wybór już dokonany podświadomie.

1) Przeprowadzimy analizę niedogłębną psychologicznych profili Twojej docelowej publiczności w określonym miejscu: identyfikujemy prawdziwe motywy, bariery i wyzwalacze transakcji, a następnie dostosowujemy komunikaty reklamowe i skrypty sprzedaży do psychologii kupującego.

2) Ponadto przeprowadzamy diagnostykę psychometryczną sprzedawców i uczymy ich ekspresowego typowania klientów na spotkaniu, co zmniejsza liczbę odrzutów na końcowych etapach.

Wynik nie jest osiągany przez zniżki, ale przez dokładny hit w psychologii kupującego i kompetentny wybór działu sprzedaży.

Nasi partnerzy
1 agent
Nasi agenci w World
Oleg Zabelin
Oleg Zabelin
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