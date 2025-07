Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE

Légende marine On ouvre un nouveau chapitre de la vie côtière sur les îles de Dubaï, où les fenêtres ne donnent que sur le golfe serein et les voiliers à l'horizon. Le complexe comprend 11 étages résidentiels, chacun comprenant 6 résidences. Des appartements entièrement meublés avec 1-3 chambres sont disponibles.

Les espaces intérieurs sont pensés au dernier détail: plafonds de 3 mètres de haut et vitrage panoramique avec revêtement miroir remplir les chambres avec lumière naturelle douce et protéger de la chaleur du midi, et les comptoirs en quartz et en marbre, Hansgrohe et Villeroy & Boch sanitaires, système de climatisation sans bruit Daiking et maison intelligente sont déjà inclus dans le prix. Les cuisines sont équipées d'appareils Siemens - d'un réfrigérateur avec générateur de glace à un lave-vaisselle intégré et d'une cuisinière à gaz avec un four - le déménagement de la maison devient une formalité agréable: Il suffit d'apporter vos livres et vêtements préférés.

Il y a une piscine à débordement sur le toit, où l'eau est comme se fondre dans le littoral. Un spa avec jacuzzi, sauna et hammam est à proximité. Et vous pouvez passer des soirées dans la charmante compagnie des proches avec barbecue plein de saveurs. Pour les enfants, il y a une piscine peu profonde et une aire de jeux écologique faite de matériaux naturels, puis les parents peuvent faire du sport dans le centre de fitness avec l'équipement Technogym ou faire une projection de films en famille à l'extérieur. Vous pouvez conduire jusqu'à votre maison par une voiture électrique et la brancher à la station de recharge immédiatement, passer par le hall spacieux avec finition en marbre et un salon d'affaires.

Équipements:

piscine panoramique avec vue sur la mer

spa, jacuzzi et sauna

Espace barbecue

Piscine pour enfants

aire de jeux écologique pour enfants

centre de fitness avec équipement Technogym

cinéma extérieur

bornes de recharge pour voitures électriques

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Plan de paiement: 60/40

Installations et équipement dans la maison

Unités entièrement meublées, appareils de cuisine Siemens.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé au cœur des îles de Dubaï - une nouvelle destination côtière à quelques minutes du centre-ville. Entouré de plages, de parcs et d'une vie en bord de mer animée, il offre un équilibre de paix et de commodité. Avec un accès facile au centre-ville de Dubaï, à l'aéroport, aux stations de métro et aux principaux points de repère, tout ce dont vous avez besoin est à portée de main. Le projet offre une excellente accessibilité aux principales destinations d'affaires, culturelles et de loisirs de la ville.