Complexe résidentiel House of WELL

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$572,608
;
16
ID: 33029
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    13

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

House of WELL est une maison de club premium sur les îles de Dubai, créée pour une vie consciente et un confort absolu !

Maison de WELL est un projet exclusif de Well Concept Real Estate Development, situé dans la zone côtière prestigieuse des îles de Dubaï.

Les intérieurs sont fabriqués dans des tons naturels chauds à l'aide de matériaux de bois, de pierre et de texture. Hauts plafonds, zonage réfléchi, éclairage doux et fenêtres panoramiques forment un sentiment d'espace, de propreté et de lumière naturelle.

Commodité et philosophie du bien-être
La maison de WELL est construite autour de l'idée de Clubhouse Living – réunissant des espaces de bien-être, sociaux et de travail sous un même toit.

Les résidents reçoivent:
- Piscine sur le podium avec zones de détente,
- salle de fitness et espaces de bien-être spécialisés,
- SPA et salles de repos,
- Salle de jeux pour enfants,
- des salons couverts et ouverts,
- hall élégant avec concierge,
- Systèmes Smart Home,
- purification de l'air et de l'eau en deux étapes,
C'est une partie importante du concept de bien vivre.

Le complexe est conçu pour équilibrer travail, récupération et confort social.

Emplacement et disponibilité
La maison de WELL est située au cœur des îles de Dubaï – un cluster prometteur en bord de mer avec de nouvelles plages, des zones commerçantes et des marinas de yacht.

Temps de déplacement aux endroits clés :
- 3 minutes - Dubai Islands Centre commercial
- 5 minutes - Dubai Islands Beach
- 7 minutes - Dubai Islands Marina
- 15 minutes - Aéroport international de Dubaï
20 minutes - Dubai Frame,
25 minutes
30 minutes - Burj Khalifa / Centre-ville de Dubaï

L'emplacement combine vie privée côtière et excellente accessibilité des transports.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation de la Maison de WELL, explorer les aménagements et choisir une résidence dans un clubhouse créé pour une vie consciente et harmonieuse par la mer.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Épiceries
Alimentation et boissons

