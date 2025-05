Complexe résidentiel Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai

Park Meadows se dresse au cœur du Dubailand, entouré de verdure luxuriante et de canaux d'eau tranquilles. C'est un complexe résidentiel moderne de 17 étages, dont 205 résidences de luxe. Chaque coin est saturé de tranquillité, où le confort moderne se mêle à la beauté naturelle. Appartements spacieux avec finition moderne, un centre de fitness avec un sauna et un bain à vapeur, des espaces de salon confortables, une aire de jeux pour enfants - tout cela créent les conditions pour une vie active et heureuse. Studios et appartements avec 1-2 chambres sont disponibles.

Le design pensé se marie parfaitement avec la nature environnante et tourne la tête. Les espaces verts créent l'atmosphère pacifiante, inspirante à la détente et au rajeunissement. Votre chambre deviendra votre propre retraite, et le salon - un espace de communication avec les proches. Imaginez à quel point il est agréable de se détendre près de la piscine et de passer la soirée avec vos proches au milieu de jardins paysagers. Pour les aventuriers de plein air, il ya un centre de fitness moderne, offrant tout le nécessaire pour l'entraînement, y compris l'équipement moderne et les zones de yoga confortable. Après le sport, vous pourrez vous offrir le sauna de luxe et le bain à vapeur, qui deviendra un moyen parfait pour réduire le stress et recharger les batteries après une journée chargée. Des aires de jeux pour enfants, des espaces de salon confortables et un club social vous permettront de passer du temps avec votre famille et de vous faire de nouveaux amis. Vous serez en mesure de créer des moments précieux ici - du dîner de famille tranquille aux réunions joyeuses avec des amis dans les zones de salon pittoresques.

Équipements

piscine

Salle de sport

centre de fitness

Sécurité 24 heures sur 24

parcs et nombreux espaces verts

aire de jeux pour enfants

appartements meublés (en option)

Achèvement - 1er trimestre de 2028.

Possibilités supplémentaires

Avec des appareils de cuisine et une armoire intégrée.

Il ya une option d'appartements entièrement meublés.

Installations et équipement dans la maison

Chez vous à Park Meadows sera équipé de tout le nécessaire. Les appartements sont livrés avec des appareils de cuisine et une grande armoire équipée. Il est également possible de choisir une option entièrement meublée. Imaginez: stores élégants, un lit confortable, un réfrigérateur LG ou Samsung moderne, un canapé élégant, et une table à manger, où vous pouvez vous réunir avec votre famille et vos amis. Il y a une télévision dans les chambres, et tous les appareils nécessaires (fourgonnette, micro-ondes, lave-linge) dans la cuisine. Et tout cela est en combinaison avec le système "Smart Home", ce qui rend votre vie encore plus confortable.

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement pratique du complexe assure un accès facile aux principaux lieux d'intérêt de Dubaï: centres commerciaux, établissements d'enseignement, centres de divertissement. La connexion directe aux autoroutes principales, comme Emirates et Al Ain, facilite les déplacements dans la ville et offre une connexion pratique avec un large éventail de sites dans la ville et au-delà de ses limites: