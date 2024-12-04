  1. Realting.com
Complexe résidentiel Floarea Breeze

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$544,327
;
15
ID: 33027
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Floarea Breeze – esthétique de l'île, résidences design et intimité dans un projet premium sur les îles de Dubaï!

Floarea Breeze est un complexe résidentiel exquis de Mashriq Elite Developments, créé comme l'incarnation du style de vie moderne de l'île sur les îles de Dubaï. Le projet allie harmonieusement architecture haut de gamme, design d'intérieur réfléchi et une atmosphère de synergie de la nature et du confort moderne.

Chaque résidence est créée en mettant l'accent sur des matériaux haut de gamme et des solutions de design uniques:

- murs revêtus de textures en bois luxueuses ressemblant au pont chaud d'un yacht,
- accents en porcelaine qui transmettent la fraîcheur des vagues de mer,
- des aménagements spacieux remplis de lumière,
- zonage réfléchi pour un maximum de confort.

Les intérieurs forment une atmosphère de confort, d'esthétique et de paix modernes.

Installations pour les résidents
Floarea Breeze fournit aux résidents un ensemble d'infrastructures premium:

- piscine et piscine pour enfants,
- salle de fitness avec équipement moderne,
- aire de jeux de rue,
- terrasse de méditation et espaces de loisirs,
- tennis de table, carrom, kicker et zones de divertissement,
Tout ce dont vous avez besoin pour un style de vie confortable et harmonieux.

Emplacement et disponibilité
Le complexe est situé dans l'un des clusters côtiers les plus prometteurs et les plus confortables - les îles de Dubaï. Les résidents ont un accès rapide aux principaux sites de loisirs, sites culturels et centres urbains :

15 minutes du Musée des Illusions, Musée Etihad, Musée Al Shindagha
A 15 minutes de La Mer Beach, Zabeel Park, Creek Park, Nikki Resort
- 20 minutes de Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall, Spice Souk, Souk Al Seef, Al Ghurair Centre.

L'emplacement combine l'intimité de la vie insulaire et la commodité de la mobilité urbaine.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation de Floarea Breeze, explorer les aménagements disponibles et choisir une résidence dans l'un des projets les plus exquis sur les îles de Dubaï.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
