  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Desa Belalang

Nouveaux bâtiments à vendre en Desa Belalang

appartements
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Appart-hôtel BAZA KEDUNGU
Appart-hôtel BAZA KEDUNGU
Appart-hôtel BAZA KEDUNGU
Appart-hôtel BAZA KEDUNGU
Appart-hôtel BAZA KEDUNGU
Appart-hôtel BAZA KEDUNGU
Appart-hôtel BAZA KEDUNGU
Kedungu, Indonésie
depuis
$79,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 27–38 m²
2 objets immobiliers 2
BAZA KEDUNGU est un complexe de 54 appartements dans le style de la Californie Costa.Situé sur la première côte de l'une des principales zones de surf de Bali - Kedungu.I trimestre 2026 Livraison de l'objet25 ans Lishold avec une option de prolongation pour 30 ans50% Premier paiement, le res…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.5 – 37.6
79,000 – 99,000
Développeur
BAZA Bali
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller