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Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu

Canggu, Indonésie
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ID: 14328
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Canggu
  • Adresse
    Jalan Tanah Barak, 2 Nicia

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Localisation sur la carte

Canggu, Indonésie
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Loisirs

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