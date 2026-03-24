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Immobilier commercial en Phnom Penh, Cambodge

Khan Sen Sok
7
Khan Chamkar Mon
7
Daun Penh
3
Khan Mean Chey
3
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40 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 60
Chambres 60
Nombre de salles de bains 62
Sol 14
Prime Riverside Investment Opportunity Riverside Commercial Goldmine! Rare, bâtiment haute v…
$3,80M
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Propriété commerciale 189 m² dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Propriété commerciale 189 m²
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 189 m²
Sol 3
Ce magasin bien situé dans le cher Borey Peng Huoth Beoung Snor offre une excellente occasio…
$290,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Sol 5
Découvrez une occasion d'investissement exceptionnelle avec cet hôtel disponible à la locati…
$5,50M
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Propriété commerciale dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 2
Maison commerciale polyvalente de 4 chambres, 5 salles de bains à Saensokh, Phnom Penh Thmei…
$225,000
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Propriété commerciale dans Khan Sen Sok, Cambodge
Propriété commerciale
Khan Sen Sok, Cambodge
Sol 4
Investissez au cœur de Phnom Penh, le quartier commercial le plus en développement rapide av…
$500,000
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Propriété commerciale 173 m² dans Khan Sen Sok, Cambodge
Propriété commerciale 173 m²
Khan Sen Sok, Cambodge
Surface 173 m²
Sol 11
C'est pas vrai. Bâtiment à vendre / Prix de vente: 2 $, 5M Prix de location: 8 000 $/mois - …
$2,50M
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Propriété commerciale dans Khan Kamboul, Cambodge
Propriété commerciale
Khan Kamboul, Cambodge
Cette vaste propriété de 1122m2 est une trouvaille rare au coeur industriel de Khan Kamboul.…
$1,02M
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Propriété commerciale dans Sangkat Prateah Lang, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Prateah Lang, Cambodge
Sécurise un actif industriel de haute performance au cœur de la Zone économique spéciale de …
$150,000
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Propriété commerciale 201 m² dans Sangkat Kakab 2, Cambodge
Propriété commerciale 201 m²
Sangkat Kakab 2, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 201 m²
Sol 3
Ce magasin de 3 étages à Chip Mong Pochentong offre une disposition flexible adaptée à la fo…
$800
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Propriété commerciale 575 m² dans Sangkat Kakab 2, Cambodge
Propriété commerciale 575 m²
Sangkat Kakab 2, Cambodge
Surface 575 m²
📣📣 _ 📍 _ 💲(En milliers de dollars des États-Unis) ▶️: : : : : 25m x 23m ▶️_ ☎️_
$450,000
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Propriété commerciale 170 m² dans Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale 170 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Cambodge
Surface 170 m²
📣📣_ 📍_ 💲soi-disant rassemblement: 480 000 $ ()) ▶️: : 4,2mx29m : 5,5mx9m ▶️_ ☎️_
$480,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Sol 13
Ce bâtiment bien situé à louer est situé dans la zone principale de l'OCIC, offrant une exce…
$2,80M
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Propriété commerciale 59 m² dans Sangkat Dangkao, Cambodge
Propriété commerciale 59 m²
Sangkat Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 59 m²
📣📣_ 📍_ 💲Assistants : 230 000 dollars ▶️: 4,2mx14m ▶️4.2mx22m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$230,000
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Propriété commerciale 68 m² dans Sangkat Dangkao, Cambodge
Propriété commerciale 68 m²
Sangkat Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 68 m²
📣📣_ 📍_ 💲Assistants : 230 000 dollars ▶️: 4,2mx14m ▶️4.2mx22m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$230,000
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Propriété commerciale 197 m² dans Sangkat Roluoh, Cambodge
Propriété commerciale 197 m²
Sangkat Roluoh, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 197 m²
Sol 3
Ce magasin de 3 étages est situé dans le canton de Borey ML Green Land organisé, offrant une…
$155,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Kor, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Kor, Cambodge
Ce magasin est situé dans une zone urbaine animée, à quelques pas du marché local. Avec une …
$255,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Sol 3
Excellent magasin à vendre à Chip Mong 271 Découvrez une fantastique opportunité d'affaires …
$680,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Ce magasin massif de 15m x 16m de terrain d'angle est un atout "bleu-chip" dans le quartier …
$1,14M
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Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 3
🏠 Prime Shophouse Investissement sur Sought-After Street 99! 🏠 Une opportunité fantastique d…
$560,000
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Propriété commerciale dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Propriété commerciale
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Cette propriété industrielle de premier plan à Khan Chbar Ampov offre une vaste superficie, …
$450,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de salles de bains 4
Sol 2
Boutique Premium à BKK1 à vendre Investissement Or! Prime Shophouse avec large 9m de façade …
$2,20M
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Propriété commerciale dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Sol 13
Ce bâtiment bien situé à louer est situé dans la zone principale de l'OCIC, offrant une exce…
$3,95M
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Propriété commerciale dans Sangkat Prek Liep, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Prek Liep, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Posséder un premier magasin Chroy Changvar pour seulement 220 000 $ et profiter du mélange p…
$220,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Stueng Mean Chey 1, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Stueng Mean Chey 1, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 10
Sol 3
🏥 Prime Shophouse à vendre sur la rue 271 Près de l'hôpital Russie - Zone High Traffic! Inve…
$950,000
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Propriété commerciale dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Propriété commerciale
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Sol 1
Présentant une excellente occasion d'acquérir un entrepôt spacieux à Khan Chbar Ampov. Avec …
$420,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Sol 17
"Immeuble commercial à vendre au TTP, offrant une excellente visibilité et accessibilité. Id…
$2,30M
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Propriété commerciale dans Sangkat Svay Pak, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Svay Pak, Cambodge
Nombre de salles de bains 4
Sol 5
Stratégiquement situé dans le quartier Ta Khan Russey Keo en pleine expansion le long de la …
$640,000
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Propriété commerciale 432 m² dans Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Propriété commerciale 432 m²
Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Surface 432 m²
📣📣_ 📍_ 💲300 000 dollars des États-Unis ▶️20m x 30m ▶️18m x 24m ▶️_ ‼️ - - - - - - - - - - - …
$300,000
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 43
Chambres 43
Nombre de salles de bains 43
Sol 13
The Opportunity: High-Yield Real Estate in Phnom Penh.S. District le plus désiré Saisir une …
$6,00M
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Propriété commerciale dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 50
Chambres 50
Nombre de salles de bains 53
Sol 10
🏢 Premier bâtiment commercial sur la rue High-Demand 155! 🏢 Une occasion exceptionnelle d'ac…
$2,00M
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