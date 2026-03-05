Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Daun Penh
  4. Commercial

Immobilier commercial en Daun Penh, Cambodge

3 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 170 m² dans Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale 170 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Cambodge
Surface 170 m²
📣📣_ 📍_ 💲soi-disant rassemblement: 480 000 $ ()) ▶️: : 4,2mx29m : 5,5mx9m ▶️_ ☎️_
$480,000
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 60
Chambres 60
Nombre de salles de bains 62
Sol 14
Prime Riverside Investment Opportunity Riverside Commercial Goldmine! Rare, bâtiment haute v…
$3,80M
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Ce magasin massif de 15m x 16m de terrain d'angle est un atout "bleu-chip" dans le quartier …
$1,14M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller