Immobilier commercial en Sihanoukville, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 783 m² dans Sihanoukville, Cambodge
Propriété commerciale 783 m²
Sihanoukville, Cambodge
Nombre de pièces 92
Chambres 92
Surface 783 m²
Sol 8
📣📣 C'est pas vrai. l Bâtiment à vendre 📍 Lieu: Sangkat1, Sihanoukville ▶️ Prix: 5,5 M$ ▶️ Su…
$5,50M
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sihanoukville, Cambodge
Propriété commerciale
Sihanoukville, Cambodge
Cette propriété à usage mixte est située au cœur de la ville de Sihanouk, offrant un emplace…
$4,50M
Laisser une demande
