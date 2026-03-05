Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Khan Sen Sok, Cambodge

Propriété commerciale 173 m² dans Khan Sen Sok, Cambodge
Propriété commerciale 173 m²
Khan Sen Sok, Cambodge
Surface 173 m²
Sol 11
C'est pas vrai. Bâtiment à vendre / Prix de vente: 2 $, 5M Prix de location: 8 000 $/mois - …
$2,50M
Propriété commerciale dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de pièces 24
Chambres 24
Nombre de salles de bains 25
Sol 5
🏢 Landmark Building à vendre sur Prime Street 271 - Investissement exceptionnel! Acquérir un…
$1,20M
Propriété commerciale 60 m² dans Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Propriété commerciale 60 m²
Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 60 m²
📣📣_ 📍_ 💲soi-disant icône: 2xx, 000$ (contrôle) ▶️: 6m x 10m ▶️:: 10m x 19m ▶️_ ☎️_
$265,000
Propriété commerciale dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Investir dans ce magasin commercial à Saensokh, Kouk Khleang, Phnom Penh. Bénéficiant de 2 c…
$460,000
Propriété commerciale dans Khan Sen Sok, Cambodge
Propriété commerciale
Khan Sen Sok, Cambodge
Sol 4
Investissez au cœur de Phnom Penh, le quartier commercial le plus en développement rapide av…
$500,000
Propriété commerciale dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 2
Maison commerciale polyvalente de 4 chambres, 5 salles de bains à Saensokh, Phnom Penh Thmei…
$225,000
Propriété commerciale 432 m² dans Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Propriété commerciale 432 m²
Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Surface 432 m²
📣📣_ 📍_ 💲300 000 dollars des États-Unis ▶️20m x 30m ▶️18m x 24m ▶️_ ‼️ - - - - - - - - - - - …
$300,000
