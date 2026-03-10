Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Khan Chbar Ampov, Cambodge

3 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Propriété commerciale
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Sol 1
Présentant une excellente occasion d'acquérir un entrepôt spacieux à Khan Chbar Ampov. Avec …
$420,000
Propriété commerciale dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Propriété commerciale
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Cette propriété industrielle de premier plan à Khan Chbar Ampov offre une vaste superficie, …
$450,000
Propriété commerciale 189 m² dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Propriété commerciale 189 m²
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 189 m²
Sol 3
Ce magasin bien situé dans le cher Borey Peng Huoth Beoung Snor offre une excellente occasio…
$290,000
