Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Pou Senchey
  4. Commercial

Immobilier commercial en Khan Pou Senchey, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 201 m² dans Sangkat Kakab 2, Cambodge
Propriété commerciale 201 m²
Sangkat Kakab 2, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 201 m²
Sol 3
Ce magasin de 3 étages à Chip Mong Pochentong offre une disposition flexible adaptée à la fo…
$800
Laisser une demande
Propriété commerciale 575 m² dans Sangkat Kakab 2, Cambodge
Propriété commerciale 575 m²
Sangkat Kakab 2, Cambodge
Surface 575 m²
📣📣 _ 📍 _ 💲(En milliers de dollars des États-Unis) ▶️: : : : : 25m x 23m ▶️_ ☎️_
$450,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller