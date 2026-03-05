Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Khan Toul Kork, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Sol 5
Découvrez une occasion d'investissement exceptionnelle avec cet hôtel disponible à la locati…
$5,50M
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Kor, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Kor, Cambodge
Ce magasin est situé dans une zone urbaine animée, à quelques pas du marché local. Avec une …
$255,000
Laisser une demande
