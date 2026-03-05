Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Cambodge
  3. Khan Dangkao
  4. Commercial

Immobilier commercial en Khan Dangkao, Cambodge

4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 59 m² dans Sangkat Dangkao, Cambodge
Propriété commerciale 59 m²
Sangkat Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 59 m²
📣📣_ 📍_ 💲Assistants : 230 000 dollars ▶️: 4,2mx14m ▶️4.2mx22m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$230,000
Propriété commerciale dans Khan Dangkao, Cambodge
Propriété commerciale
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 3
Cette belle boutique est une opportunité fantastique pour ceux qui cherchent un espace de vi…
$90,000
Propriété commerciale 197 m² dans Sangkat Roluoh, Cambodge
Propriété commerciale 197 m²
Sangkat Roluoh, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 197 m²
Sol 3
Ce magasin de 3 étages est situé dans le canton de Borey ML Green Land organisé, offrant une…
$155,000
Propriété commerciale 68 m² dans Sangkat Dangkao, Cambodge
Propriété commerciale 68 m²
Sangkat Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 68 m²
📣📣_ 📍_ 💲Assistants : 230 000 dollars ▶️: 4,2mx14m ▶️4.2mx22m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$230,000
