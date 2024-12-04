Piso en edificio nuevo PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

PASSO by BEYOND — Palm Jumeirah

Vida icónica frente al mar, esculpida por el diseño. PASSO traduce los contornos costeros en arquitectura: formas fluidas, luz serena y espacios interiores-exteriores continuos en el Crescent de la Palma. Elija residencias de 1 a 4 dormitorios, áticos signature y mansiones frente a la playa ultraexclusivas, orientadas a vistas panorámicas al mar y al skyline, con acceso a playa privada. Espere materiales refinados, distribuciones inteligentes y amenidades centradas en el bienestar, desde la llegada hasta su residencia. Una colección limitada en torres gemelas emblemáticas marca un nuevo ritmo calmado y contemporáneo para la vida en la isla de Palm Jumeirah. Posea una dirección a orillas del mar, creada para la serenidad y el estatus.

