  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Piso en edificio nuevo PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

Piso en edificio nuevo PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,16M
VAT
;
Premium Premium
24 1
Dejar una solicitud
ID: 32693
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

PASSO by BEYOND — Palm Jumeirah
Vida icónica frente al mar, esculpida por el diseño. PASSO traduce los contornos costeros en arquitectura: formas fluidas, luz serena y espacios interiores-exteriores continuos en el Crescent de la Palma. Elija residencias de 1 a 4 dormitorios, áticos signature y mansiones frente a la playa ultraexclusivas, orientadas a vistas panorámicas al mar y al skyline, con acceso a playa privada. Espere materiales refinados, distribuciones inteligentes y amenidades centradas en el bienestar, desde la llegada hasta su residencia. Una colección limitada en torres gemelas emblemáticas marca un nuevo ritmo calmado y contemporáneo para la vida en la isla de Palm Jumeirah. Posea una dirección a orillas del mar, creada para la serenidad y el estatus.
Registre su interés hoy.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ocio

Reseña en vídeo de edificio de apartamentos PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial La Mer by ELIE SAAB Residences
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$528,462
Complejo residencial New premium residence Verdes by Haven with swimming pools, co-working areas and services, Dubailand, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$776,667
Complejo residencial North 43
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$676,356
Complejo residencial New low-rise Alba Residence with a swimming pool and restaurants, Liwan, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$244,947
Complejo residencial Golf Views — apartments in a new residential complex by Emaar overlooking the golf course in Emaar South, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$540,861
Está viendo
Piso en edificio nuevo PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,16M
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Beach Residences Dubai Islands
Complejo residencial Beach Residences Dubai Islands
Complejo residencial Beach Residences Dubai Islands
Complejo residencial Beach Residences Dubai Islands
Complejo residencial Beach Residences Dubai Islands
Complejo residencial Beach Residences Dubai Islands
Complejo residencial Beach Residences Dubai Islands
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$854,466
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
¡Apartamentos de élite en el nuevo proyecto costero Beach Residences Dubai Islands! ¡Magnífica vista al mar! ¡Los apartamentos están equipados con electrodomésticos de cocina! ¡Perfecto para vivir e invertir! ¡Rendimiento desde el 10%! ¡Plan de pago a plazos 0%! Fecha de finalización: 1 m2.…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial One Crescent Palm
Complejo residencial One Crescent Palm
Complejo residencial One Crescent Palm
Complejo residencial One Crescent Palm
Complejo residencial One Crescent Palm
Mostrar todo Complejo residencial One Crescent Palm
Complejo residencial One Crescent Palm
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,85M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
¡Ático con piscina privada en la terraza en el nuevo complejo de ultralujo One Crescent Palm! ¡Cuotas sin intereses! En la popular zona turística del emirato, ¡en la isla de Palm Jumeirah! Vistas panorámicas de las aguas azules del Golfo Arábigo y la perla de Jumeirah: ¡el lujoso hotel Burj …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$290,231
Ofrecemos apartamentos amueblados con vistas panorámicas a la ciudad.La cómoda residencia con diseño moderno cuenta con pistas de tenis y baloncesto, piscina al aire libre, parque infantil, paseos a pie y paseos, gimnasio y club de salud, zona de barbacoa.Ubicación e infraestructura cercana …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones