Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti

Mercedes Benz Lugares de Binghatti es un complejo residencial exquisito situado en el corazón vibrante de Dubai. Este lujoso edificio de apartamentos es una colaboración entre Binghatti, un reconocido desarrollador inmobiliario, y Mercedes-Benz, la prestigiosa marca de coches de lujo. Torrente majestuoso a una impresionante 65 historias de altura y alcanzando una altura de 341 metros, este desarrollo es un verdadero testamento para la fusión perfecta de la excelencia automotriz y la grandeza arquitectónica.

Mercedes Benz Lugares ofrece una colección de residencias opulentas que epitomizan la vida de lujo. Cada apartamento está diseñado meticulosamente para proporcionar la máxima comodidad y sofisticación, garantizando una experiencia residencial sin igual. Los interiores exquisitos exhiben acabados premium y comodidades de última generación, creando un ambiente de elegancia refinada.

Residentes de Mercedes Benz Los lugares son tratados a una variedad de instalaciones y servicios de clase mundial, elevando el concepto de vida moderna. Un servicio de conserjería dedicado está a la mano para atender cada necesidad, mientras que los ascensores de alta velocidad garantizan un acceso conveniente en todo el edificio. El complejo también cuenta con un centro de fitness totalmente equipado, piscina, spa y zonas de ocio, que ofrece amplias oportunidades para la relajación y la recreación.

Situado en el corazón de Dubai, Mercedes Benz Places ofrece a los residentes un fácil acceso al estilo de vida vibrante de la ciudad. El complejo está rodeado por una variedad de opciones de entretenimiento, comedor y retail, asegurando que siempre hay algo emocionante para explorar. Su ubicación central también proporciona una excelente conectividad a las principales rutas de transporte, por lo que no es esfuerzo navegar por las atracciones y distritos comerciales de la ciudad.

En conclusión, Mercedes Benz Places by Binghatti es un símbolo de lujo viviendo en su mejor. Con su diseño excepcional, amenidades de clase mundial y ubicación privilegiada, este complejo residencial ofrece a los residentes un estilo de vida realmente notable que combina perfectamente los mundos de bienes raíces y esplendor automotriz.

Plan de pago:

Pago de baja: 20%

Pre-Handover 5 pagos 50%

En Handower 30%