Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Óblast de Odesa
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Óblast de Odesa, Ucrania

Odesa
6722
Lymanka
268
Chornomorsk
4
Apartamento Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 6/9
Beautiful species 3-room apartment is located in the elite LCD Costa Fontana on the Montansk…
$277,777
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Óblast de Odesa, Ucrania
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Óblast de Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 333 m²
Piso 7/8
¿Sueñas con un apartamento con vistas al centro de Odessa y al mar al mismo tiempo? Con una…
$325,314
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 72 m²
Piso 13/20
El mar en la palma de tu mano. g. Odesa Lujoso apartamento de dos habitaciones con vistas …
$190,357
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 25/25
48 Pearl expensive high -quality repair floor - 25 The total area is 48 m ² + 12 m …
$115,000
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 4 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 141 m²
Piso 11/18
A chic apartment for the family, stylish quality repairs, everything is very expensive, made…
$270,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
On sale an apartment with a copyright project in the residential complex Gagarin Plaza. R…
$170,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 15/23
Three -room apartment, general pl. 141 m2. Kitchen -Stolovaya, 25 m2 Floor 15 of 23 Pla…
$350,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Óblast de Odesa, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Óblast de Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 110 m²
Piso 26/26
Se vende un elegante y elegante apartamento de dos habitaciones con una enorme cocina tipo e…
$249,153
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Óblast de Odesa

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Óblast de Odesa, Ucrania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir