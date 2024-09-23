Piso en edificio nuevo AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el prestigioso distrito de Şişli, en Estambul, que ofrece un estilo de vida de lujo a solo unos minutos de los principales centros comerciales y zonas culturales de la ciudad.
AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ destaca por su excelente conexión con el metro, el metrobús y las principales zonas de Estambul, como Taksim, Beşiktaş y Levent. Su ubicación privilegiada, junto con una completa infraestructura urbana, lo convierten en una opción ideal tanto para vivir como para invertir.
10 ventajas principales de AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ:
Ubicación privilegiada en el centro de Şişli, Estambul.
Cercanía a centros comerciales de lujo y a los distritos más exclusivos de la ciudad.
Excelente conexión con el transporte público, incluyendo metro, metrobús y líneas de autobús.
321 viviendas y 17 locales comerciales dentro del complejo.
Apartamentos disponibles con distribuciones desde 1+1 hasta 4+1.
Aparcamiento subterráneo con plazas asignadas para cada residencia.
La primera fase ya ha sido entregada; la segunda fase se encuentra en construcción.
Apto para solicitar la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria.
No se requiere una tasación inmobiliaria GYO, lo que simplifica el proceso de compra.
Escrituras de propiedad listas (Tapu); fecha prevista de entrega de la segunda fase: julio de 2027.