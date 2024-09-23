Piso en edificio nuevo AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el prestigioso distrito de Şişli, en Estambul, que ofrece un estilo de vida de lujo a solo unos minutos de los principales centros comerciales y zonas culturales de la ciudad.

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ destaca por su excelente conexión con el metro, el metrobús y las principales zonas de Estambul, como Taksim, Beşiktaş y Levent. Su ubicación privilegiada, junto con una completa infraestructura urbana, lo convierten en una opción ideal tanto para vivir como para invertir.

10 ventajas principales de AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ: