  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sisli
  4. Piso en edificio nuevo AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

Piso en edificio nuevo AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

Sisli, Turquía
de
$337,000
;
4
Dejar una solicitud
ID: 38886
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sisli
  • Metro
    Gayrettepe (~ 800 m)

Sobre el complejo

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el prestigioso distrito de Şişli, en Estambul, que ofrece un estilo de vida de lujo a solo unos minutos de los principales centros comerciales y zonas culturales de la ciudad.

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ destaca por su excelente conexión con el metro, el metrobús y las principales zonas de Estambul, como Taksim, Beşiktaş y Levent. Su ubicación privilegiada, junto con una completa infraestructura urbana, lo convierten en una opción ideal tanto para vivir como para invertir.

10 ventajas principales de AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ:

  • Ubicación privilegiada en el centro de Şişli, Estambul.

  • Cercanía a centros comerciales de lujo y a los distritos más exclusivos de la ciudad.

  • Excelente conexión con el transporte público, incluyendo metro, metrobús y líneas de autobús.

  • 321 viviendas y 17 locales comerciales dentro del complejo.

  • Apartamentos disponibles con distribuciones desde 1+1 hasta 4+1.

  • Aparcamiento subterráneo con plazas asignadas para cada residencia.

  • La primera fase ya ha sido entregada; la segunda fase se encuentra en construcción.

  • Apto para solicitar la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria.

  • No se requiere una tasación inmobiliaria GYO, lo que simplifica el proceso de compra.

  • Escrituras de propiedad listas (Tapu); fecha prevista de entrega de la segunda fase: julio de 2027.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Sisli, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Modern residential complex in the center of Alanya
Alanya, Turquía
de
$191,657
Complejo residencial Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Maltepe, Turquía
de
$159,000
Edificio de apartamentos Özak Duyu Göktürk
Eyupsultan, Turquía
Precio en demanda
Complejo residencial Kurt Suıte 20
Kargicak, Turquía
de
$166,514
Barrio residencial LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Alanya, Turquía
de
$160,159
Está viendo
Piso en edificio nuevo AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Sisli, Turquía
de
$337,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Contemporary apartment in well managed complex
Barrio residencial Contemporary apartment in well managed complex
Barrio residencial Contemporary apartment in well managed complex
Barrio residencial Contemporary apartment in well managed complex
Barrio residencial Contemporary apartment in well managed complex
Mostrar todo Barrio residencial Contemporary apartment in well managed complex
Barrio residencial Contemporary apartment in well managed complex
Oba, Turquía
de
$124,604
Amplio apartamento cerca del río de montaña y el mar con dos dormitorios en el complejo moderno del River Side Resort con buena gestión en la zona de Tosmur, Alanya. El complejo está ubicado a solo 250 metros de su propia playa con tumbonas, donde puede tomar el sol cómodamente y disfrutar d…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$291,311
Lujo viviendo en el corazón de Alanya, donde cada día es como un resort de lujo.Imagínese un lugar, donde el lujo mediterráneo se encuentra con el espíritu de libertad, y cada mañana comienza con la fragancia del mar, el sol cálido y el sentimiento, que usted está en la más hermosa mancha en…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Muratpasa, Turquía
de
$221,396
Un proyecto residencial premium situado en la primera costa en la pintoresca zona de Kestel. Este complejo único está diseñado para aquellos que sueñan con despertar al sonido de las olas y disfrutar de impresionantes vistas al mar desde sus ventanas.El complejo consta de un solo bloque con …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones