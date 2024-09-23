Piso en edificio nuevo Başak Evler İntaya

Başak Evler İntaya ofrece apartamentos de alta calidad dentro de una moderna comunidad residencial diseñada para un estilo de vida urbano cómodo. El proyecto consta de seis bloques residenciales con un total de 619 apartamentos y 19 locales comerciales, ubicados en uno de los distritos de más rápido crecimiento de Estambul.

Başak Evler İntaya cuenta con jardines paisajísticos, senderos para caminar, instalaciones sociales cubiertas, gimnasio, zonas de juegos infantiles y estacionamiento seguro. Es una excelente opción tanto para inversionistas como para familias que buscan valor a largo plazo y una alta calidad de vida en Estambul.

Ventajas del proyecto

Ubicación privilegiada: Excelente conexión con todas las zonas de Estambul.

Arquitectura moderna: Diseños elegantes y funcionales.

Variedad de distribuciones: Desde apartamentos 1+1 hasta dúplex 3+2 .

Áreas verdes: Jardines y espacios exteriores cuidadosamente diseñados.

Instalaciones interiores: Piscina cubierta, sauna y gimnasio.

Ideal para familias: Zonas de juegos infantiles seguras.

Espacios comunitarios: Biblioteca, salas de estar y salas de juegos.

Estacionamiento seguro: Aparcamiento cubierto con estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Servicios cercanos: Próximo al metro, Mall of Istanbul y hospitales.

Alto potencial de inversión: Excelentes perspectivas de revalorización del inmueble y rentabilidad por alquiler.

¿Por qué invertir en este proyecto?

Başak Evler İntaya combina una ubicación estratégica en el distrito de Bağcılar con una amplia gama de servicios e instalaciones, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para los inversionistas que buscan un crecimiento del valor de su inversión a largo plazo.

Este proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca mediante una inversión inmobiliaria.

También es adecuado para obtener el permiso de residencia en Turquía a través de la compra de una propiedad inmobiliaria.