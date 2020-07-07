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Complejo residencial RAWAYANA Ravayana

Phuket City Municipality, Tailandia
de
$140,000
;
36
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ID: 3911
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Mueang Phuket
  • Ciudad
    Phuket City Municipality

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

Proyecto - Ravayana

Isla de Phuket ( Tailandia )

❖ Costo:

apartamentos - estudios que van desde 37,60 m ² desde 140K $

Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 72,60 m ² de 309K $

Apartamento de 2 dormitorios con una superficie de 62,60 m ² de 230K $ y

El apartamento de 2 dormitorios que oscila entre 71,20 m ² con acceso individual a la piscina comienza desde 324K $

Otras áreas también están disponibles para su compra.

* En Phuket, el costo cambia en proporción a las etapas del trabajo realizado. Cuanto más se acerca el proyecto a la etapa de finalización, mayor es el costo. El valor también puede cambiar según el tipo de cambio. Verifique el precio actual adicionalmente.

** Los apartamentos presentados aquí son una propuesta del desarrollador. Siempre podemos encontrarle una opción de reventa rentable.

❖ Fecha de construcción 1er trimestre de 2025.

❖ La distancia al mar es de 30 metros a Ravai.

❖ Ingresos garantizados: del 7% a 3 años

A un precio de apartamento de 140K $, el ingreso anual será de 9.8K $.

❖ Formulario de propiedad: su opción de propiedad / arrendamiento.

❖ Instalación para tiempo de construcción

Las condiciones individuales de pago y entrega se analizan adicionalmente.

Nuestro trabajo es obtener las mejores condiciones para usted en la mesa de negociaciones.

❖ Transacción remota posible

❖ Posible pago de critolutolut

❖ Aumento anual de costos para bienes inmuebles en la isla = 3-10% ( debido a la escasez de tierras y restricciones de construcción )

❖ Inflación en Tailandia - menos del 1%

❖ Resort popular de clase mundial durante todo el año, aquí la demanda de alquiler siempre ha excedido la oferta.

❖ Al comprar bienes inmuebles con un valor total de 350K $, ayudamos a solicitar una visa de inversionista por un período de 5 años.

? Condominio exclusivo a 30 metros de la playa. A lo largo del paseo hay muchos bares y restaurantes. Gran Buda a 30 minutos en coche.                                                

? 4500 KV.M. INFRAESTRUCTURAS                                                

Centro comercial, supermercado, complejo deportivo y gimnasio, 3 piscinas con vistas panorámicas al mar, centro de trampolín, escuela y jardín de infantes                 

? El concepto único del proyecto lo convierte en la atracción de toda la región de Ravai. El sector inmobiliario tiene un alto potencial de alquiler independientemente de la temporada.             

❖ El complejo cuenta con 25 villas premium, un condominio premium para 140 y 60 apartamentos.                                                      

❖ El ingreso fijo del 7% durante 5 años ( solo para apartamentos de tipo D ) se cobra 30 días después del pago completo. Uso propio: 15 días en temporada alta o 30 días en baja.                                                           

❖ El programa Rental Pool para las unidades restantes – 40% de los ingresos para el inversor, 60% de la compañía administradora, de su parte cubre todos los gastos. Rendimiento proyectado: 5-10% anual. Ingresos después de la entrega del complejo.                                        

Ravai

  • Ventajas de ubicaciones:
  • El condado más grande de Phuket
  • Ubicado en el sur de la isla.
  • Popular entre expatriados y trabajadores de invierno.
  • Accesibilidad conveniente al transporte
  • Playas Naykharn, Yanui, Ao San, Ravai
  • 5 km hasta el muelle de Chalong
  • 40 km hasta el aeropuerto internacional                                                          

Infraestructura del proyecto en Ravai                                                   

  • Centro comercial: supermercado de alimentos y supermercado infantil                 
  • Complejo deportivo y gimnasio                                           
  • Cancha de tenis                                              
  • 3 piscinas compartidas con vistas panorámicas al mar.
  • Escuela Internacional Privada ( Cambridge )                                
  • Jardín de infantes privado
  • Parque de atracciones para niños y centro de trampolín                                           
  • Clínica de rejuvenecimiento profesional                                           
  • Restaurantes y Pub Británico
  • SPA y cosmetología
  • Estacionamiento subterráneo

Procedimiento para procesar una transacción:

Reserva ( depósito / depósito ) - de 3K $

*Summa está incluido en el valor de la propiedad.

**Depósito no reembolsable

Si no está en Tailandia, el contrato dentro de los 15-20 días se lo entregará personalmente. Recibirá 3 juegos que debe firmar y 2 de ellos enviar de vuelta. Según el contrato, el primer pago se realiza mediante transferencia a la cuenta tailandesa del desarrollador. Los pagos posteriores se realizan de acuerdo con el cronograma del contrato.

Pago adicional de acuerdo con el calendario del contrato

Además, pagó ( por separado después del pago del 100% ):

Registro de propiedad:

Freehold - 6.3%

Arrendamiento - 1.1%

Instalación de agua y medidores de luz.

Pagos anuales:

Sirviendo a territorios comunes

Revisión

? LA PROPUESTA DE VIDA PERMITE SABER MÁS SOBRE PROSPECTOS Y OPORTUNIDADES PARA LA INVERSIÓN EN DESAPARECIMIENTO EN EL CURSO, PERMÍRALOS

 

 

 

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 37.6 – 72.6
Precio por m², USD 3,723 – 4,256
Precio del apartamento, USD 140,000 – 309,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 62.6 – 71.2
Precio por m², USD 3,674 – 4,551
Precio del apartamento, USD 230,000 – 324,000

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Phuket City Municipality, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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