Complejo residencial RAWAYANA Ravayana

Proyecto - Ravayana

Isla de Phuket ( Tailandia )

❖ Costo:

apartamentos - estudios que van desde 37,60 m ² desde 140K $

Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 72,60 m ² de 309K $

Apartamento de 2 dormitorios con una superficie de 62,60 m ² de 230K $ y

El apartamento de 2 dormitorios que oscila entre 71,20 m ² con acceso individual a la piscina comienza desde 324K $

Otras áreas también están disponibles para su compra.

* En Phuket, el costo cambia en proporción a las etapas del trabajo realizado. Cuanto más se acerca el proyecto a la etapa de finalización, mayor es el costo. El valor también puede cambiar según el tipo de cambio. Verifique el precio actual adicionalmente.

** Los apartamentos presentados aquí son una propuesta del desarrollador. Siempre podemos encontrarle una opción de reventa rentable.

❖ Fecha de construcción 1er trimestre de 2025.

❖ La distancia al mar es de 30 metros a Ravai.

❖ Ingresos garantizados: del 7% a 3 años

A un precio de apartamento de 140K $, el ingreso anual será de 9.8K $.

❖ Formulario de propiedad: su opción de propiedad / arrendamiento.

❖ Instalación para tiempo de construcción

Las condiciones individuales de pago y entrega se analizan adicionalmente.

Nuestro trabajo es obtener las mejores condiciones para usted en la mesa de negociaciones.

❖ Transacción remota posible

❖ Posible pago de critolutolut

❖ Aumento anual de costos para bienes inmuebles en la isla = 3-10% ( debido a la escasez de tierras y restricciones de construcción )

❖ Inflación en Tailandia - menos del 1%

❖ Resort popular de clase mundial durante todo el año, aquí la demanda de alquiler siempre ha excedido la oferta.

❖ Al comprar bienes inmuebles con un valor total de 350K $, ayudamos a solicitar una visa de inversionista por un período de 5 años.

? Condominio exclusivo a 30 metros de la playa. A lo largo del paseo hay muchos bares y restaurantes. Gran Buda a 30 minutos en coche.

? 4500 KV.M. INFRAESTRUCTURAS

Centro comercial, supermercado, complejo deportivo y gimnasio, 3 piscinas con vistas panorámicas al mar, centro de trampolín, escuela y jardín de infantes

? El concepto único del proyecto lo convierte en la atracción de toda la región de Ravai. El sector inmobiliario tiene un alto potencial de alquiler independientemente de la temporada.

❖ El complejo cuenta con 25 villas premium, un condominio premium para 140 y 60 apartamentos.

❖ El ingreso fijo del 7% durante 5 años ( solo para apartamentos de tipo D ) se cobra 30 días después del pago completo. Uso propio: 15 días en temporada alta o 30 días en baja.

❖ El programa Rental Pool para las unidades restantes – 40% de los ingresos para el inversor, 60% de la compañía administradora, de su parte cubre todos los gastos. Rendimiento proyectado: 5-10% anual. Ingresos después de la entrega del complejo.

Ravai

Ventajas de ubicaciones:

El condado más grande de Phuket

Ubicado en el sur de la isla.

Popular entre expatriados y trabajadores de invierno.

Accesibilidad conveniente al transporte

Playas Naykharn, Yanui, Ao San, Ravai

5 km hasta el muelle de Chalong

40 km hasta el aeropuerto internacional

Infraestructura del proyecto en Ravai

Centro comercial: supermercado de alimentos y supermercado infantil

Complejo deportivo y gimnasio

Cancha de tenis

3 piscinas compartidas con vistas panorámicas al mar.

Escuela Internacional Privada ( Cambridge )

Jardín de infantes privado

Parque de atracciones para niños y centro de trampolín

Clínica de rejuvenecimiento profesional

Restaurantes y Pub Británico

SPA y cosmetología

Estacionamiento subterráneo

Procedimiento para procesar una transacción:

Reserva ( depósito / depósito ) - de 3K $

*Summa está incluido en el valor de la propiedad.

**Depósito no reembolsable

Si no está en Tailandia, el contrato dentro de los 15-20 días se lo entregará personalmente. Recibirá 3 juegos que debe firmar y 2 de ellos enviar de vuelta. Según el contrato, el primer pago se realiza mediante transferencia a la cuenta tailandesa del desarrollador. Los pagos posteriores se realizan de acuerdo con el cronograma del contrato.

Pago adicional de acuerdo con el calendario del contrato

Además, pagó ( por separado después del pago del 100% ):

Registro de propiedad:

Freehold - 6.3%

Arrendamiento - 1.1%

Instalación de agua y medidores de luz.

Pagos anuales:

Sirviendo a territorios comunes

Revisión

? LA PROPUESTA DE VIDA PERMITE SABER MÁS SOBRE PROSPECTOS Y OPORTUNIDADES PARA LA INVERSIÓN EN DESAPARECIMIENTO EN EL CURSO, PERMÍRALOS