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Barrio residencial Almara Villas

Fuengirola, Španjolska
de
$967,002
;
6
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ID: 39589
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1532323567
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Fuengirola
  • Dirección
    Calle Jilguero

Sobre el complejo

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Exclusive development of 12 single-family homes in Torreblanca (Fuengirola), a dynamic and attractive coastal city where the Mediterranean and quality of life meet in perfect harmony. This project is located in a privileged enclave of the Costa del Sol, noted for its extensive beaches, its well-kept promenade and an exceptional climate with more than 300 days of sunshine per year. The development is situated in one of the best-connected points of the Costa del Sol, just a few minutes from the local train station, with Málaga International Airport 20 minutes away and the María Zambrano AVE station 30 minutes away. This project will be carried out in 2 phases. In the first phase, 5 homes are being marketed, distributed over 4 floors, with large terraces, landscaped areas and private swimming pools.

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Fuengirola, Španjolska
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