Barrio residencial Bali Villas

Una colección de villas de lujo en un complejo cerrado y con unas de las mejores amenities de la Costa del Sol. BALI VILLAS es la piedra angular de un exclusivo complejo de villas cerrado con servicios de vigilancia CCTV y conserjería en el corazón de la Costa del Sol. Cuenta con 19 villas que ofrecen estándares de vida elevados y características sensacionales por dentro y por fuera. Combinan un estilo arquitectónico contemporáneo, grandes diseños de planta abierta y excelentes instalaciones, no hay mejor lugar para llamar hogar. Bali Villas presenta un nuevo concepto de estilo de vida moderno y exclusivo en La Cala de Mijas. Una comunidad privada situada en un entorno natural con vegetación tropical y con una excelente ubicación, cerca del Club de Golf Calanova y a 5 minutos en coche de la playa de La Cala de Mijas. El excepcional entorno está ubicado a pocos minutos de los mejores Beach Club, a 20 minutos del Aeropuerto Internacional Pablo Ruiz Picasso y del centro de la emblemática Málaga, ciudad de máximo interés turístico y cultural. Todo ello es lo que hace que Bali Villas sea tan única. Encanto y sofisticación con la intención de crear un nuevo concepto de comunidad privada en la ubicación más deseable. La visión es ofrecer un proyecto residencial respetuoso y sostenible con el medio ambiente. Incorporará materiales de calidad muy superior, avanzada tecnología y especificaciones refinadas y sofisticadas que garanticen un estilo de vida de lujo. Para la creación de las modernas villas individuales, Javier Alberro utilizó elementos de un bello paisajismo tropical, para dotar de un estilo natural tanto a las villas como al complejo. Las propiedades de BALI VILLAS tienen su propia piscina privada e individual. Además de exuberantes jardines tropicales, el complejo cuenta con un relajante Spa para el uso exclusivo de sus residentes, que incluye zona termal, área de relajación, sauna y baño turco. Dispone de un gimnasio equipado con la última tecnología deportiva y sistemas de música y televisión. La exclusividad de las zonas comunes es una de las piedras angulares del residencial BALI VILLAS, pues aparte de las áreas mencionadas, podrá disfrutar de un HOME CINEMA con calidad audiovisual profesional, proyector HD y cómodos asientos de cine que te ofrecerá una auténtica experiencia. Estas áreas comunes serán de privado acceso por los propietarios y cuentan con la exclusividad de ser reservadas mediante una APP a fin de que los usuarios tengan la posibilidad de disfrutar de todos los recursos de forma privada y anónima. Lo más importante para nosotros es ofrecer a nuestros clientes los servicios más cómodos e innovadores. Por eso hemos creado una APP móvil para gestionar las zonas y servicios comunes de BALI VILLAS. Para mayor comodidad y libertad de los residentes, brindamos un servicio de transporte privado de ida y vuelta desde Bali Villas a La Cala de Mijas, con 9 asientos, que le permitirá desplazarse cómodamente hasta la playa , restaurantes, y zonas comerciales.