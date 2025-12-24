Barrio residencial Ocean 360º

Ocean 360 Villas es un proyecto único con énfasis en el diseño y todas las demandas del cliente mas exigente. Ubicada en una parcela privilegiada, las villas con orientación sureste ofrecen lo último en automatización del hogar lo que proporciona seguridad, comodidad y eficiencia energética a los propietarios al permitirles controlar su vivienda con dispositivos inteligentes. La planta baja totalmente diáfana disfruta de grandes ventanales desde el suelo hasta el techo lo que permite la entrada de luz natural.Las villas han sido diseñadas teniendo en cuenta el maravilloso clima Mediterráneo, con una gran terraza exterior, luminosos salones con generosos ventanales y barandillas de cristal para que las vistas no se vean interrumpidas, cocinas funcionales y abiertas completamente equipadas, espaciosas habitaciones con grandes terrazas en el primer piso y un solarium de 63 m2 para disfrutar de las impresionantes vistas panorámicas. En el sótano, los grandes ventanales estratégicamente ubicados permiten el paso de la luz natural , en los planos actuales el sótano se distribuyen en 2 dormitorios y una sala de cine, y durante el período de construcción el comprador puede personalizar las estancias adaptándolas a sus necesidades. La piscina, se conecta sin problemas a la villa permitiendo que el reflejo azul brille a través de esta propiedad. Destaca un ascensor de cristal de estilo moderno. El interior es una lección de perfección que convierten las villas de Ocean 360 en una de las mejores propiedades en el área de Marbella. ¡Visite nuestra oficina de ventas para conocer OCEAN 360º, sus vistas y singular belleza le cautivarán!