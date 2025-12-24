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Barrio residencial Haiku Suites

Benahavis, Španjolska
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ID: 39393
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 69985237
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Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benahavis
  • Dirección
    Camino de Montemayor

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A unique project in the exclusive area of ​​Cancelada, on Estepona's New Golden Mile. This privileged enclave, known for its tranquility, natural beauty, and access to first-class services, has become one of the most coveted destinations on the Costa del Sol. The development offers a wide range of options. Each home comes with a storage room and garage, and many offer stunning panoramic views of the Mediterranean Sea, offering an unparalleled living experience. Designed to take full advantage of the privileged setting of the Costa del Sol. The spectacular communal pool is perfect for relaxing and making the most of the more than 320 days of sunshine the region enjoys each year, whether with the family or for a relaxing moment under the Mediterranean sky. It also features communal gardens, a lounge, a spa, and a gym.

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Benahavis, Španjolska
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