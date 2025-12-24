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Barrio residencial NARA Marbella

Marbella, Španjolska
de
$2,15M
;
25
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ID: 39343
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1055127626
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella

Sobre el complejo

Esta exclusiva promoción en Marbella consta de un conjunto boutique de 8 villas contemporáneas, ubicadas en la tranquila zona residencial de Valdeolletas, a tan solo cinco minutos del centro de Marbella y del centro comercial La Cañada. De las ocho villas, una ya ha sido construida y está lista para entrar a vivir, dos ya han sido vendidas y las cinco restantes se encuentran actualmente en construcción, ofreciendo una oportunidad única para adquirir una vivienda moderna en una ubicación privilegiada que combina privacidad, confort y proximidad a todos los servicios. Es una opción ideal para familias que buscan calidad de vida en la Costa del Sol. Cada villa se construirá con materiales de primera calidad de Porcelanosa y contará con un diseño moderno y funcional distribuido en tres plantas más un espectacular solárium. Las parcelas dispondrán de elegantes zonas exteriores con piscina privada y cascada, perfectas para disfrutar del clima mediterráneo durante todo el año. La planta principal contará con un luminoso salón-comedor con cocina de concepto abierto, un aseo de invitados y acceso al ascensor Thyssenkrupp que conecta todas las plantas de la vivienda. La primera planta, con suelos de madera natural, ofrecerá tres amplios y soleados dormitorios dobles. El dormitorio principal destacará por su vestidor y baño en suite, mientras que los otros dos dormitorios compartirán un baño completo. La planta inferior ofrecerá un espacio versátil con una amplia estancia ideal como sala de cine, gimnasio o sala de juegos, además de un dormitorio adicional con baño. Esta planta también tendrá acceso al garaje privado con capacidad para dos vehículos. El solárium, diseñado como un exclusivo espacio de ocio, incluirá un aseo, preinstalación para cocina exterior y espectaculares vistas panorámicas al mar y a la montaña. Entre sus características destacan los grandes ventanales, suelo radiante, aire acondicionado, sistema de domótica y acabados de lujo. Las villas también dispondrán de amplias terrazas que aportan gran luminosidad y sensación de amplitud, convirtiéndolas en el hogar familiar perfecto. La ubicación es excelente e inmejorable: cerca de colegios como CEIP Juan Ramón Jiménez, CEIP Valdeolletas, Colegio María Auxiliadora II e IES Guadalpín, así como guarderías, supermercados como Mercadona, DIA y Supercor, farmacias y clínicas médicas y veterinarias. En las inmediaciones se encuentran El Mirador Padel Club, Monte Paraíso Golf, gimnasios y las playas de Marbella. La zona está bien comunicada mediante transporte público y ofrece rápido acceso a la autopista AP-7, facilitando la conexión con toda la Costa del Sol.

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Marbella, Španjolska
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