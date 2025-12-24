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Barrio residencial Villa Daniella

Mijas, Španjolska
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$4,19M
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ID: 39277
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1480753571
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas
  • Dirección
    Calle Campo Europa de Cala Golf

Sobre el complejo

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We present you with a unique opportunity: the sale of an exclusive villa located in Cala Golf, currently under construction. This project has been designed to the highest standards of quality and comfort, combining contemporary architecture with a privileged natural environment. The style will be Nordic-inspired, luxurious and elegant, although, in the case of an off-plan sale, there is always the possibility of adapting the interior to the client's tastes. Project details: * Type of property: Detached villa * Built area: 550 m2 * Building plot: 1805 m2 This project will offer the buyer: *Quality of life, sunshine and tranquillity. * Natural light and open spaces. * Contemporary and warm design. * Technology, energy efficiency and sustainability. * Spectacular views.

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Mijas, Španjolska
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