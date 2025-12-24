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Barrio residencial Vitae Villas Villa I3

Benahavis, Španjolska
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$4,49M
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ID: 39233
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1156767366
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benahavis
  • Dirección
    Camino de Montemayor

Sobre el complejo

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Gracefully poised along the foothills in Monte Mayor, this villa is a sculptural marvel and an extension of its natural surroundings. Its gentle curves frame sweeping views across the lush valley, pine-covered foothills, and the shimmering Mediterranean beyond. Thoughtfully designed to dissolve boundaries between interior and exterior, the villa invites year-round connection with nature—whether lounging beside the serene infinity pool, gathering in the airy living room, or dining beneath the stars. With an open, organic layout and playful outdoor spaces, this villa offers a tranquil, all-season escape where elegance meets elemental beauty.

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Benahavis, Španjolska

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