Barrio residencial MOON 64

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En el corazón de Los Hidalgos, Manilva, Málaga, se presenta la nueva promoción MOON 64, una oportunidad única para quienes buscan calidad de vida y confort en la Costa del Sol. Este conjunto residencial ofrece una selección de apartamentos en planta baja, apartamentos de planta media y áticos, cada uno diseñado con atención al detalle para ofrecer confort, estilo y funcionalidad.
Las viviendas destacan por sus espacios de vida luminosos, con vistas al mar, al jardín o a la piscina, según su ubicación en los bloques. Cada propiedad dispone de aire acondicionado y sistema de aerotermia, garantizando una óptima eficiencia energética que se traduce en ahorro durante todo el año. Los áticos cuentan con solárium, mientras que las plantas bajas disfrutan de jardines privativos, ideales para el relax o el ocio familiar. Tanto en los soláriums como en las plantas bajas se ubicará una piscina privada. Todas las viviendas incluyen acceso a garaje subterráneo mediante ascensor, facilitando la comodidad de los residentes.
La urbanización cerrada MOON 64 ofrece un entorno seguro y exclusivo, con instalaciones como piscina exterior, gimnasio y club social, perfectos para disfrutar del tiempo libre y fomentar la vida en comunidad. Además, la proximidad a la playa, servicios, comercios y transporte público convierte esta promoción en una opción inmejorable para quienes valoran la cercanía y el acceso a todo tipo de facilidades.
Vivir en MOON 64 significa disfrutar de un entorno tranquilo, bien conectado y privilegiadamente ubicado, permitiendo tener a pie todas las ventajas de la Costa del Sol. Se invita a los interesados a concertar una visita o solicitar más información para descubrir de primera mano todas las posibilidades que ofrece esta exclusiva promoción.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2028
Localización en el mapa
Manilva, Španjolska
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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