Barrio residencial Calanova Collection

Este exclusivo complejo de apartamentos de diseño elegante y moderno se encuentra dentro de una comunidad privada y segura, con una orientación optimizada para maximizar las impresionantes vistas que ofrece esta ubicación privilegiada. Podrás disfrutar de un agradable paseo con la vista desde el lago del club de golf de color verde esmeralda, cuyas colinas se extienden desde el perímetro inferior de la urbanización, a través del campo, hasta el animado pueblo de La Cala de Mijas. Aquí, las playas de la costa mediterránea cuentan con numerosos clubes de playa y chiringuitos, perfectos para disfrutar de largos almuerzos de verano. Los apartamentos de dos y tres habitaciones cuentan con una superficie generosa y se distribuyen en bloques de baja altura de sólo cuatro plantas, con preciosos jardines comunitarios cuidados con esmero y que florecen entre las residencias. Los apartamentos de planta baja tienen amplias terrazas, un jacuzzi y algunos de ellos su propio jardín; los apartamentos del primer y segundo piso cuentan con generosas terrazas con vistas espectaculares. Los áticos de dos dormitorios ofrecen la oportunidad de aprovechar verdaderamente el estilo de vida interior/exterior que ofrece el fantástico clima de la Costa del Sol. Con elegantes baldosas de cerámica de gran tamaño en la sala de estar y ventanas panorámicas que conducen a fabulosas terrazas dotadas de su propio jacuzzi donde relajarse y divertirse con amigos y familiares. Por si fuera poco, cuentan también con un amplio solárium que permite disfrutar de las vistas al máximo y de los privilegios que ofrece esta impresionante urbanización.