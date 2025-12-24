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Barrio residencial LAKE ESSENCE LUXURY VILLAS

Casares, Španjolska
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ID: 38971
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1061624811
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Casares

Sobre el complejo

EXCLUSIVO PROYECTO DE 14 PARCELAS URBANAS EN FINCA CORTESÍN CON OPCION DE VILLA PERSONALIZADA, CON PROYECTOS DISEÑADOS POR LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA COLUBI GARCIA, HUETE Y VILLARROEL, CON VISTAS PANORAMICAS AL MAR Y GOLF El Arte de Vivir en Finca Cortesín 14 Parcelas Exclusivas para Villas de Autor Gilmar tiene el privilegio de comercializar en exclusiva 14 parcelas singulares dentro de Finca Cortesín, uno de los destinos residenciales más prestigiosos de Europa. Un enclave único en la Costa del Sol, donde el golf de primer nivel, la gastronomía de excelencia y el lujo discreto se combinan con la naturaleza mediterránea para crear un estilo de vida incomparable. Finca Cortesín es sinónimo de elegancia y bienestar. El resort alberga un hotel cinco estrellas gran lujo, un spa reconocido internacionalmente, un exclusivo beach club y boutiques de alta gama. Su Finca Cortesin Golf Club, con su Championship Course considerado entre los mejores de España, ha sido sede de torneos internacionales de gran prestigio, como la Solheim Cup 2023, y ofrece un recorrido de gran belleza paisajística y exigencia técnica. Próximamente, el resort sumará un nuevo hito con la apertura de Lanserhof, clínica de salud y longevidad de referencia mundial de origen alemán, que contará con más de 24.000 m² de instalaciones y un concepto pionero en medicina preventiva, consolidando a Finca Cortesín como un lugar único donde residir y cuidarse. El proyecto ofrece a cada propietario la posibilidad de adquirir una parcela urbana y construir su villa a medida, contando con el respaldo de Estudios de Arquitectura de reconocido prestigio y la tutela de Gilmar como project manager durante todo el proceso. El cliente podrá elegir entre tres propuestas de diseño, adaptadas a las características de cada parcela y a su estilo de vida: • Villa Contemporánea: líneas puras, espacios abiertos y conexión fluida entre interior y exterior, concebida para resaltar la luz y las vistas privilegiadas de la Costa del Sol. • Villa de Estilo Andaluz: reinterpretación actualizada de la tradición mediterránea, con una distribución clásica en planta, patios, porches y acabados que evocan el carácter genuino de Andalucía. • Villa Natural e Integrada: arquitectura orgánica y envolvente, diseñada para parcelas con menor exposición al mar pero con un concepto de vida interior más íntimo, que se fusiona con la topografía y el paisaje. Estas tres tipologías han sido desarrolladas por estudios de arquitectura de reconocido prestigio internacional —Villarroel, Huete y Colubi—, garantizando propuestas únicas que abarcan desde un lenguaje vanguardista y minimalista hasta una expresión mediterránea más clásica.Las parcelas, con superficies desde 1.477 m² y edificabilidades de hasta 823 m², gozan de vistas abiertas al mar Mediterráneo o al lago del Golf, seguridad y control de acceso 24 horas, así como de todos los servicios de un resort cinco estrellas: campo de golf de campeonato, hotel gran lujo, club de playa, spa y restauración gourmet. A ello se suma el valor diferencial que aportará el nuevo centro de bienestar Lanserhof at Finca Cortesín, referencia europea en salud y medicina preventiva. Cada villa contará con el acompañamiento de una constructora seleccionada especialmente para este proyecto, garantizando la máxima calidad y control en la ejecución, con la experiencia suficiente para abordar la construcción de la Villa seleccionada. De este modo, el comprador no solo adquiere una parcela, sino un proyecto integral llave en mano que combina exclusividad, diseño y seguridad en la inversión. Finca Cortesín se consolida, así como un destino residencial de referencia, donde vivir rodeado de belleza, discreción y excelencia se convierte en una experiencia cotidiana.

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Casares, Španjolska
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