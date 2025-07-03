  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Finestrat
  4. Piso en edificio nuevo Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf

Piso en edificio nuevo Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf

Finestrat, Španjolska
de
$676,906
;
29
Dejar una solicitud
ID: 27837
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Pueblo
    Finestrat

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Elegantes Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios Junto al Campo de Golf en Finestrat, Costa Blanca

Elegantes apartamentos modernos situados en Finestrat, una encantadora ciudad ubicada en la provincia de Alicante, España, en la costa este a lo largo de la Costa Blanca. Es conocida por su combinación de hermosas playas, vistas a la montaña y un rico patrimonio histórico. La ciudad se divide en dos áreas principales: la sección costera, Cala de Finestrat, y el tradicional pueblo del interior situado cerca de la montaña Puig Campana. En resumen, Finestrat es una mezcla única de belleza costera y paisajes montañosos, con su encantador casco antiguo, hermosa playa y oportunidades tanto para la relajación como para la aventura. Es un destino excelente para quienes buscan una experiencia más tranquila cerca de la vitalidad de Benidorm.

Al estar tan bien situadas, los apartamentos en venta en Finestrat Alicante están a un corto paseo del campo de golf. Un rápido viaje de 5 minutos desde las villas lo llevará a un gran centro comercial repleto de tiendas minoristas y supermercados, que satisfacen todas sus necesidades de compras. Además, la cercana estación de autobuses ofrece una excelente conectividad, mientras que un viaje un poco más largo lo llevará a la icónica ciudad de Benidorm, famosa por su imponente horizonte. Esta vibrante ciudad cuenta con eventos durante todo el año, emocionantes parques temáticos como Terra Mítica y una gama completa de servicios esenciales como escuelas e instalaciones médicas.

Estas viviendas cuentan con una zona comunitaria muy completa, con piscinas (una semiolímpica de 25 m), juegos infantiles, pista de pádel, gimnasio exterior, gimnasio interior, petanca, sala de coworking, sala multiusos.

En el interior de estas modernas viviendas dispones de dos o tres amplias habitaciones dobles según el modelo, independientemente de que todas ellas vengan con dos baños, cocina y comedor de planta abierta, y una amplia sala de estar con ventanales de estilo francés que dejan entrar abundante luz natural.


ALC-00963

Localización en el mapa

Finestrat, Španjolska
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Polop Hills Nature
Polop, Španjolska
de
$514,668
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$453,233
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$412,030
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$329,624
Edificio de apartamentos Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga
Benalmadena, Španjolska
de
$1,25M
Está viendo
Piso en edificio nuevo Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Finestrat, Španjolska
de
$676,906
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Benahavis, Španjolska
de
$2,23M
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Apartamentos energéticamente eficientes en el Country Club de Benahavís Benahavis es un lugar natural que ofrece vistas pintorescas entre la famosa Marbella, Ronda y Estepona. La región está cerca de la playa aproximadamente 7 km. Los apartamentos energéticamente eficientes están situados e…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Málaga, Španjolska
de
$403,789
Año de construcción 2028
Apartamentos Exclusivos con Piscina en la Azotea en el Centro Histórico de Málaga El centro histórico de Málaga es una de las zonas más vibrantes del sur de España, donde la tradición y la vida moderna se mezclan a la perfección. Calles estrechas con encantadores cafés, auténticos bares de t…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Mostrar todo Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$488,550
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Viviendas con Vistas al Golf y Calificación Energética “A” en una Zona Privilegiada de Mijas Esta promoción de obra nueva está ubicada en Mijas, uno de los municipios más solicitados de la Costa del Sol. La región ofrece una mezcla diversa de cultura tradicional española, comodidades moderna…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
02.05.2024
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
Visado de nómada digital para Europa
30.04.2024
Visado de nómada digital para Europa
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
12.10.2023
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
24.07.2023
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
Mostrar todas las publicaciones