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Casas en Venta en Kazajistán

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Casa en Belbulak, Kazajistán
Casa
Belbulak, Kazajistán
Área 170 m²
Casa nueva construida en 2025 a veinte minutos de Almaty. Ellos construyeron una casa para e…
$240 000
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Casa grande en Almatý, Kazajistán
Casa grande
Almatý, Kazajistán
Área 403 m²
Cuando te levantas por la mañana, ¡lo primero que ves son los HORES! La calle de pr. La casa…
$1,50M
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